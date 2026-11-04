Cronaca

Incendio all’istituto Besta Gloriosi di Battipaglia: scuola evacuata

Fiamme all’istituto Besta Gloriosi di Battipaglia: evacuati studenti e docenti. Sul posto i Vigili del Fuoco. Nessun ferito, accertamenti in corso.

Di:
Antonio Elia
Incendio all’istituto Besta Gloriosi di Battipaglia: scuola evacuata

Momenti di grande paura questa mattina all’istituto scolastico Besta Gloriosi di Battipaglia, noto in città come “Ragioneria”, dove è divampato un incendio che ha reso necessaria l’immediata evacuazione dell’edificio. Studenti e insegnanti hanno abbandonato le aule e si sono diretti all’esterno della struttura, mentre sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato all’interno dell’istituto, facendo scattare le procedure d’emergenza previste dai protocolli di sicurezza. Gli alunni si sono radunati nel piazzale esterno della scuola, consentendo ai soccorritori di avviare le operazioni per domare le fiamme e verificare l’agibilità della struttura. I Vigili del Fuoco e i carabinieri hanno avviato i primi accertamenti tecnici per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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Apprensione tra le famiglie e testimonianze

Attualmente non si registrano feriti né persone intezionate a ricorrere alle cure sanitarie, mentre resta da quantificare la portata degli eventuali danni all’edificio. La notizia si è diffusa rapidamente in città, causando profonda apprensione tra i genitori, molti dei quali si sono precipitati nei pressi del plesso scolastico. «Usciva fuoco dall’interno della scuola, per fortuna sono usciti tutti gli studenti dalle aule», ha raccontato uno dei genitori presenti sul posto.

Le prime ipotesi sulle cause del rogo

Restano ancora da chiarire le cause che hanno generato l’incendio. Tra le prime ipotesi formulate ufficiosamente sul posto vi sarebbe quella del rogo di una pianta collocata all’interno di uno dei servizi igienici dell’istituto. Si tratta tuttavia di una ricostruzione informale, in attesa dei riscontri ufficiali da parte dei rilievi delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco.

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