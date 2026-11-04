Cronaca

Omicidio Solimeno a Eboli: condannati i tre fratelli Celso a Salerno

Tre condanne in primo grado per l'omicidio di Mario Solimeno a Eboli. La Corte d'Assise di Salerno infligge 17 anni a Giuseppe Celso e 14 ai fratelli

Di:
Antonio Elia
Tribunale di Salerno

Si è concluso con tre condanne il processo di primo grado per l’omicidio di Mario Solimeno, avvenuto a Eboli. La Corte d’Assise di Salerno ha inflitto 17 anni e otto mesi di reclusione a Giuseppe Celso, ritenuto l’esecutore materiale del delitto. La pena comprende anche due anni relativi ad altri reati: estorsione, tentato furto e rapina ai danni di Maria Solimeno, sorella della vittima.

Le pene per i fratelli Celso e la reazione in aula

Sono stati condannati a 14 anni e otto mesi di reclusione ciascuno anche gli altri due fratelli, Felice e Gaetano Celso. La sentenza ha diviso gli animi in aula: si registra soddisfazione da parte della difesa e profonda delusione tra i familiari della vittima. La Procura della Repubblica aveva infatti chiesto l’ergastolo per Giuseppe e Felice Celso, e 24 anni di reclusione per Gaetano.

Leggi anche:

ASD Ebvrvm 2024, calcio e identità locale: il progetto ebolitano che punta sui giovani 
Eboli, nasce il Campo Progressista: presentato il Manifesto per la città
Eboli, nessuna aggressione al Pronto soccorso: parla il primario Sparano

Il verdetto non chiude la vicenda giudiziaria

La vicenda giudiziaria non è ancora conclusa. Dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, la Procura e le parti civili potranno presentare ricorso in Corte d’Appello. Quello pronunciato a Salerno è soltanto il verdetto di primo grado: la battaglia giudiziaria sull’omicidio di Mario Solimeno è destinata a proseguire.

Segui InfoCilento su Google News Aggiungilo tra le tue fonti preferite per rimanere aggiornato

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.