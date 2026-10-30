Attualità

Eboli, nessuna aggressione al Pronto soccorso: parla il primario Sparano

Chiarimento del primario del Pronto soccorso di Eboli: nessun operatore sanitario è stato aggredito. L'intervento della Polizia Municipale è servito solo a calmare un uomo alterato dall'alcol.

Di:
Antonio Elia
Ospedale di Eboli

Nessuna aggressione al personale sanitario e nessun problema di sicurezza al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Addolorata di Eboli. A fare chiarezza su quanto accaduto ieri pomeriggio è il primario del reparto, Alfonso Sparano, che intende precisare la reale dinamica dell’episodio.

La smentita del primario Alfonso Sparano

Secondo quanto riferito dal primario, non si è verificata alcuna aggressione nei confronti di medici o infermieri. Si sarebbe trattato, invece, di una persona che aveva probabilmente assunto una quantità eccessiva di alcol e che, in evidente stato di alterazione, avrebbe iniziato a urlare e a sbraitare all’interno della struttura.

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L’intervento della Polizia Municipale

Una situazione che ha richiesto l’intervento della Polizia Municipale, ma esclusivamente per gestire il comportamento della persona e riportare la calma. Gli agenti sono intervenuti, dunque, per questo motivo e non per episodi di violenza o altre criticità.

Nessun rischio per la sicurezza del personale

Il primario Sparano vuole quindi sgombrare il campo da possibili equivoci e ricostruzioni inesatte: non ci sono stati sanitari aggrediti, né si sono verificati episodi che abbiano compromesso la sicurezza del personale in servizio.

Nessuna aggressione, dunque, al Pronto soccorso del presidio ospedaliero ebolitano. L’intervento dei vigili urbani è stato legato esclusivamente alla presenza della persona in stato di alterazione alcolica.

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