Cronaca

Tensioni al pronto soccorso di Eboli: rissa in sala d’attesa e medici aggrediti

Scontro tra pazienti e aggressione al personale sanitario all'ospedale di Eboli. Interviene la Polizia Municipale: possibili conseguenze giudiziarie.

Di:
Antonio Elia
Ospedale di Eboli

Nuovi momenti di tensione si sono registrati all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone in attesa di assistenza medica avrebbero innescato un violento diverbio, venendo alle mani per poi scagliarsi contro i medici e gli infermieri in servizio.

L’intervento della Polizia Municipale e le indagini

Per riportare l’ordine e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Daniele De Sanctis. Gli operanti hanno avviato gli accertamenti del caso per identificare i soggetti coinvolti e chiarire i motivi che hanno scatenato l’aggressione.

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Le possibili conseguenze giudiziarie

Al momento non sono ancora note le motivazioni precise che hanno fatto divampare la lite, né si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni del personale coinvolto. Con il completamento dei rilievi, la vicenda potrebbe avere risvolti di natura giudiziaria, con il formale inoltro di denunce a carico dei responsabili.

Il nodo sicurezza nei presidi sanitari

L’episodio riaccende i riflettori sulle condizioni critiche in cui versano le strutture di emergenza del territorio. L’accaduto conferma l’urgenza di adottare misure stringenti per tutelare sia l’incolumità dei pazienti presenti in sala d’aspetto sia la sicurezza degli operatori sanitari durante lo svolgimento del proprio lavoro.

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