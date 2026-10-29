FdI Eboli, banchetto per la legge contro l’integralismo islamico

La campagna nazionale di Fratelli d’Italia intitolata “NESSUNA RESTI NASCOSTA” fa tappa in provincia di Salerno per promuovere e sostenere la proposta di legge contro l’integralismo islamico e il separatismo religioso. L’iniziativa, focalizzata sulla salvaguardia della dignità, della libertà e dei diritti fondamentali delle donne, mira a sensibilizzare la cittadinanza su tematiche cruciali legate alla sicurezza e all’integrazione culturale nel territorio.

L’appuntamento ad Eboli: orari e dettagli dell’iniziativa

Il nuovo incontro sul territorio salernitano si terrà sabato 31 ottobre, con inizio fissato alle ore 10:30 in Piazza della Repubblica, nei pressi del Bar Tutti i Gusti ad Eboli. Verrà allestito un gazebo informativo aperto a tutti i cittadini interessati ad approfondire i contenuti della proposta legislativa e ad aderire attivamente alla mobilitazione.

Firma della petizione e confronto con le istituzioni

Durante l’evento sarà allestita una postazione dedicata dove sarà possibile sottoscrivere la petizione a sostegno del provvedimento. All’iniziativa prenderanno parte parlamentari, dirigenti locali e rappresentanti istituzionali del partito. La presenza dei vertici di Fratelli d’Italia offrirà un’opportunità di dialogo diretto con la comunità locale per discutere di tutela dei diritti, sicurezza e contrasto a ogni forma di segregazione o condizionamento religioso.