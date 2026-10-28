Cronaca

Scontro tra camion e auto in via Pertini: grave un uomo ad Eboli

Violento incidente in via Sandro Pertini: un uomo resta incastrato nell'auto e viene trasportato in codice rosso all'ospedale di Eboli.

Di:
Antonio Elia
Incidente Eboli

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi in via Sandro Pertini ad Eboli. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un’automobile si sono scontrati frontalmente con forte impatto.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo a seguito dello scontro. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi.

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Trasporto in codice rosso all’ospedale di Eboli

I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, che ha riportato un serio trauma cranico. Terminati i primi interventi di stabilizzazione sul luogo del sinistro, l’uomo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’ospedale di Eboli per le cure e gli accertamenti medici del caso.

Rilievi e accertamenti in corso

Sulla sede stradale sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito. Restano ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause che hanno provocato il violento impatto tra i due veicoli.

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