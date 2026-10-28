Pooh a Eboli, controlli al PalaSele: sequestri e blitz anti-spaccio

Un’importante operazione di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica è stata messa a segno ieri sera dagli agenti della Polizia Municipale di Eboli, impegnati nei servizi di vigilanza in occasione della prima data del concerto dei Pooh al PalaSele. L’attività, coordinata dal comandante Daniele De Sanctis, ha permesso di contrastare tempestivamente sia il fenomeno dell’abusivismo commerciale sia lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree adiacenti alla struttura.

Sequestro di merce abusiva e sanzione da 5.000 euro

Sul fronte del contrasto al commercio abusivo, i caschi bianchi hanno individuato e fermato un pluripregiudicato di origine napoletana intento alla vendita non autorizzata di articoli legati all’evento musicale. Gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di un ingente quantitativo di merce, tra cui numerose sciarpe celebrative del tour dei Pooh e bastoncini luminosi, elevando al contempo a carico del trasgressore una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro.

Inseguimento e recupero di stupefacenti e attrezzi per il crack

Parallelamente, l’attenzione degli operatori si è concentrata sulla prevenzione dei reati legati agli stupefacenti. Durante il pattugliamento dell’area esterna, gli agenti hanno notato i movimenti sospetti di un cittadino straniero, verosimilmente dedito all’attività di spaccio. Vistosi scoperto, l’uomo si è dato alla fuga, venendo immediatamente inseguito dagli agenti prima di riuscire a far perdere le proprie tracce nell’oscurità dei campi circostanti il PalaSele. Nel corso dell’inseguimento è stato però recuperato e posto sotto sequestro un borsello abbandonato dal fuggitivo, al cui interno sono stati rinvenuti un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente e diversi attrezzi per il confezionamento e l’assunzione di crack, tra cui pipette in metallo, un accendino, forbicine e aste metalliche.

Presidio del territorio e sicurezza durante i grandi eventi

L’operazione di ieri sera conferma il ruolo centrale e strategico della Polizia Municipale di Eboli nel presidio del territorio: una presenza costante e incisiva, fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini, la legalità e il regolare svolgimento dei grandi eventi che richiamano migliaia di spettatori in città. Il dispositivo di controllo e prevenzione proseguirà con il medesimo impegno anche nella serata di oggi, in occasione della seconda tappa del concerto al PalaSele.