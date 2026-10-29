Cronaca

Trovato morto in casa a Eboli: intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco

Uomo trovato privo di vita in un appartamento in via Veneto a Eboli. Sul posto Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per gli accertamenti.

Di:
Antonio Elia
Trovato morto in casa a Eboli: intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco

Drammatico rinvenimento nella giornata di oggi a Eboli, dove una persona è stata trovata priva di vita all’interno di un’abitazione situata in via Veneto. La scoperta ha richiesto il tempestivo invio dei soccorsi e dei dispositivi di sicurezza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine

Sul luogo del ritrovo sono giunti gli agenti della Polizia Municipale, i Carabinieri della locale compagnia e i Vigili del Fuoco. Il personale del 115 è intervenuto per consentire l’accesso dei soccorritori e degli investigatori all’interno dell’appartamento, provvedendo all’apertura della porta d’ingresso rimasta serrata.

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Indagini in corso sulle cause del decesso

Restano ancora da chiarire le esatte circostanze del decesso. Al momento non sono state rese note le generalità della persona scomparsa né le cause della morte. Gli uomini delle forze dell’ordine presente sul posto hanno avviato i rilievi di rito e la gestione dei necessari accertamenti giudiziari.

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