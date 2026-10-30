Francesco Cembalo è il nuovo direttore del Pronto Soccorso di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide

L’ASL Salerno ha ufficializzato l’esito della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa della UOC di Pronto Soccorso con Osservazione Breve Intensiva (OBI). A conquistare il primo posto nella graduatoria finale è stato il dottor Francesco Cembalo, risultato vincitore della procedura concorsuale per titoli e colloquio. Si apre così una nuova fase per l’organizzazione dei servizi di emergenza-urgenza degli ospedali di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide, che avranno nel dottor Cembalo il nuovo punto di riferimento alla guida della struttura.

La commissione e lo svolgimento delle selezioni

La Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 1322 del 14 luglio 2026 e successivamente rettificata, si è insediata presso la sede centrale dell’ASL Salerno il 29 ottobre 2026. I lavori sono stati presieduti dal dottor Massimo Magnanti. A comporre l’organismo, in qualità di componenti, i direttori Primo Sergianni, Anna Rita Gabriele e Giovanna Esposito, mentre la dottoressa Emanuela Trapanese ha svolto il ruolo di segretario. La commissione ha proceduto alla valutazione dei curricula formativo-professionali e allo svolgimento dei colloqui dei candidati ammessi, completando tutte le operazioni nel pomeriggio del 29 ottobre.

I punteggi della graduatoria finale

Al termine delle valutazioni è stata definita la graduatoria generale di merito, determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nella prova orale. Il primo posto è stato conquistato dal dottor Francesco Cembalo, con un punteggio complessivo di 80,090, frutto di 26,090 punti per i titoli e 54 punti per il colloquio. Seguono Giuseppe Morgera al secondo posto con 75,740 punti (28,740 per i titoli e 47 per il colloquio), Alessandro Bartolini al terzo posto con 73,620 punti (22,620 per i titoli e 51 per il colloquio) ed Enrico Valletta al quarto posto con 61,800 punti (16,800 per i titoli e 45 per il colloquio).

Le prossime sfide per l’emergenza-urgenza nel territorio

Con la pubblicazione della relazione sintetica e della graduatoria degli idonei, si conclude la procedura selettiva e si delineano le nuove prospettive organizzative per il servizio di Pronto Soccorso con OBI. La nomina del dottor Francesco Cembalo rappresenta un passaggio importante per la gestione dell’emergenza-urgenza nei presidi ospedalieri interessati, chiamati quotidianamente a rispondere alle esigenze di assistenza di un territorio particolarmente vasto. Ora l’attenzione si sposta sulla nuova direzione e sulle sfide legate al miglioramento dell’organizzazione dei servizi, alla gestione dei flussi di pazienti e alla qualità dell’assistenza offerta ai cittadini.