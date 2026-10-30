Attualità

Francesco Cembalo è il nuovo direttore del Pronto Soccorso di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide

L'ASL Salerno ha ufficializzato la nomina del dottor Francesco Cembalo alla guida della Struttura Complessa di Pronto Soccorso e OBI dei tre ospedali.

Di:
Antonio Elia
Francesco Cembalo

L’ASL Salerno ha ufficializzato l’esito della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa della UOC di Pronto Soccorso con Osservazione Breve Intensiva (OBI). A conquistare il primo posto nella graduatoria finale è stato il dottor Francesco Cembalo, risultato vincitore della procedura concorsuale per titoli e colloquio. Si apre così una nuova fase per l’organizzazione dei servizi di emergenza-urgenza degli ospedali di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide, che avranno nel dottor Cembalo il nuovo punto di riferimento alla guida della struttura.

La commissione e lo svolgimento delle selezioni

La Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 1322 del 14 luglio 2026 e successivamente rettificata, si è insediata presso la sede centrale dell’ASL Salerno il 29 ottobre 2026. I lavori sono stati presieduti dal dottor Massimo Magnanti. A comporre l’organismo, in qualità di componenti, i direttori Primo Sergianni, Anna Rita Gabriele e Giovanna Esposito, mentre la dottoressa Emanuela Trapanese ha svolto il ruolo di segretario. La commissione ha proceduto alla valutazione dei curricula formativo-professionali e allo svolgimento dei colloqui dei candidati ammessi, completando tutte le operazioni nel pomeriggio del 29 ottobre.

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I punteggi della graduatoria finale

Al termine delle valutazioni è stata definita la graduatoria generale di merito, determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nella prova orale. Il primo posto è stato conquistato dal dottor Francesco Cembalo, con un punteggio complessivo di 80,090, frutto di 26,090 punti per i titoli e 54 punti per il colloquio. Seguono Giuseppe Morgera al secondo posto con 75,740 punti (28,740 per i titoli e 47 per il colloquio), Alessandro Bartolini al terzo posto con 73,620 punti (22,620 per i titoli e 51 per il colloquio) ed Enrico Valletta al quarto posto con 61,800 punti (16,800 per i titoli e 45 per il colloquio).

Le prossime sfide per l’emergenza-urgenza nel territorio

Con la pubblicazione della relazione sintetica e della graduatoria degli idonei, si conclude la procedura selettiva e si delineano le nuove prospettive organizzative per il servizio di Pronto Soccorso con OBI. La nomina del dottor Francesco Cembalo rappresenta un passaggio importante per la gestione dell’emergenza-urgenza nei presidi ospedalieri interessati, chiamati quotidianamente a rispondere alle esigenze di assistenza di un territorio particolarmente vasto. Ora l’attenzione si sposta sulla nuova direzione e sulle sfide legate al miglioramento dell’organizzazione dei servizi, alla gestione dei flussi di pazienti e alla qualità dell’assistenza offerta ai cittadini.

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