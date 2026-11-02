Eboli, nasce il Campo Progressista: presentato il Manifesto per la città

Una nuova coalizione progressista, ecologista e riformista si affaccia sul panorama politico di Eboli con la presentazione del “Manifesto per il rilancio e lo sviluppo della città”. Il progetto punta a segnare un punto di svolta per l’amministrazione locale, proponendo un programma incentrato su sostenibilità, giustizia sociale e valorizzazione del territorio in vista delle elezioni amministrative per il quinquennio 2027-2032.

L’alleanza raccoglie diverse forze politiche e movimenti civici del territorio: Avanti PSI, AVS (Sinistra Italiana – Europa Verde), Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista, Progetto Civico Italia – Comitato Città di Eboli, insieme alle sigle civiche Eboli Popolare ed Eboli Responsabile.

Il metodo partecipativo: un cantiere aperto alla comunità

La nascita dell’alleanza viene descritta dai promotori non come un accordo strutturato a porte chiuse, ma come il primo nucleo di un più ampio “Campo Progressista e riformista”. L’intento dichiarato è quello di aprire immediatamente un percorso di ascolto e confronto con la società civile.

Il raggio di azione del dialogo punta a coinvolgere:

Altre forze politiche d’ispirazione democratica e riformista;

Associazioni culturali, ambientali e realtà sportive locali;

Il mondo del Terzo Settore, del volontariato e dell’aggregazione di matrice cattolica;

Rappresentanti del lavoro, delle professioni, del settore agricolo e del comparto produttivo.

Il programma amministrativo non verrà definito all’interno delle segreterie di partito, ma prenderà forma attraverso tavoli tematici di co-progettazione aperti alle risorse del territorio.

Le direttrici programmatiche per il futuro di Eboli

Il manifesto definisce le linee guida strategiche per lo sviluppo cittadino, articolate in diversi ambiti d’intervento principali:

Lavoro e transizione ecologica: Promozione dell’occupazione giovanile e femminile, con un focus specifico sulla filiera agroalimentare della Piana del Sele, il sostegno ai negozi di vicinato e l’attrazione di investimenti sostenibili.

Promozione dell’occupazione giovanile e femminile, con un focus specifico sulla filiera agroalimentare della Piana del Sele, il sostegno ai negozi di vicinato e l’attrazione di investimenti sostenibili. Rigenerazione urbana e ambiente: Blocco del consumo incontrollato di suolo, interventi di depavimentazione (de-paving), potenziamento del verde pubblico e la realizzazione del Grande Parco Urbano, uniti ad azioni per l’efficienza energetica e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Blocco del consumo incontrollato di suolo, interventi di depavimentazione (de-paving), potenziamento del verde pubblico e la realizzazione del Grande Parco Urbano, uniti ad azioni per l’efficienza energetica e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Mobilità sostenibile: Connessione tra il centro storico, i quartieri e le aree periferiche mediante un Trasporto Pubblico Locale elettrico, l’estensione delle Zone a Traffico Limitato (nel Centro Storico e in Viale Amendola) e la creazione di una rete integrata di corsie ciclabili.

Connessione tra il centro storico, i quartieri e le aree periferiche mediante un Trasporto Pubblico Locale elettrico, l’estensione delle Zone a Traffico Limitato (nel Centro Storico e in Viale Amendola) e la creazione di una rete integrata di corsie ciclabili. Welfare e inclusione sociale: Contrasto alle disuguaglianze, tutela del diritto all’abitare, supporto alla scuola pubblica, sostegno alle famiglie vulnerabili e promozione dell’integrazione interculturale.

Contrasto alle disuguaglianze, tutela del diritto all’abitare, supporto alla scuola pubblica, sostegno alle famiglie vulnerabili e promozione dell’integrazione interculturale. Riqualificazione dei beni comuni: Trasformazione dell’area Ex Pezzullo in un polo di servizi civici e culturali per la cittadinanza, affiancata dalla realizzazione del Parco delle Attività Sportive per la promozione della salute e dell’aggregazione.

Trasformazione dell’area Ex Pezzullo in un polo di servizi civici e culturali per la cittadinanza, affiancata dalla realizzazione del Parco delle Attività Sportive per la promozione della salute e dell’aggregazione. Legalità e trasparenza: Adozione di processi decisionali trasparenti ed etica pubblica, unitamente a un modello di sicurezza integrata basato sulla cura degli spazi e sulla presenza costante dei servizi sul territorio.

Selezione della leadership e prossimi step

In merito all’individuazione della figura che guiderà la coalizione, i gruppi promotori precisano:

«La coalizione individuerà la candidatura a Sindaco/a tra le personalità dell’area progressista capaci di rappresentare con etica, competenza e visione di futuro i valori fondamentali dell’alleanza e la domanda di rinnovamento democratico della città di Eboli.»

Nei prossimi giorni prenderanno il via i gruppi di lavoro aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di completare la stesura della carta dei valori e definire il programma amministrativo per il periodo 2027-2032.