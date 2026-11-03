Almanacco 3 novembre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi, martedì 3 novembre 2026, è il 307° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano 58 giorni alla fine del 2026. Siamo nel cuore dei primi giorni di novembre, subito dopo Ognissanti e la Commemorazione dei defunti, in una giornata sospesa tra il raccoglimento appena trascorso e l’imminente ricorrenza del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Nel Cilento e nel Salernitano è anche il tempo delle castagne e dei primi freddi, mentre il calendario si prepara alla “estate di San Martino” dell’11 novembre.

Meteo in provincia di Salerno

Dopo l’ondata di maltempo e di aria fredda che ha caratterizzato l’inizio della settimana, la giornata di oggi dovrebbe portare un miglioramento graduale. Il minimo depressionario che ha condizionato il Centro-Sud si sposta infatti verso la Grecia, lasciando spazio ad aria più asciutta. Sulla Campania, tuttavia, continueranno ad affluire correnti da nord-est: il cielo potrà risultare ancora nuvoloso nelle prime ore, con qualche fenomeno sparso soprattutto sulle zone interne, e con schiarite più ampie col passare delle ore. I venti si manterranno sostenuti dai quadranti orientali e i mari risulteranno mossi, con possibili condizioni più vivaci sul Tirreno e lungo le coste esposte del Cilento. Sull’Appennino non si escludono ancora nevicate a quote elevate. Da domani, mercoledì 4 novembre, è atteso un tempo più stabile.

Eventi in provincia di Salerno

Una giornata di appuntamenti culturali, tra le ultime occasioni per visitare le mostre autunnali e uno spettacolo teatrale di rilievo:

“Il Presidente” con Filippo Nigro – Il testo di Davide Carnevali, sul potere e sulle sue implicazioni morali, è in scena a Salerno il 3 e il 4 novembre nell’ambito della stagione di prosa 2026-2027 del Teatro Pasolini. Regia di Fabrizio Arcuri e dello stesso Nigro. Biglietto a pagamento.

– Il testo di Davide Carnevali, sul potere e sulle sue implicazioni morali, è in scena a Salerno il 3 e il 4 novembre nell’ambito della stagione di prosa 2026-2027 del Teatro Pasolini. Regia di Fabrizio Arcuri e dello stesso Nigro. Biglietto a pagamento. Restart 2026 – Il [S]oggetto ritrovato – Ultimo giorno per visitare il progetto culturale che unisce arte contemporanea, upcycling e letteratura al Complesso San Michele, in via San Michele 10 a Salerno. Ingresso gratuito.

– Ultimo giorno per visitare il progetto culturale che unisce arte contemporanea, upcycling e letteratura al Complesso San Michele, in via San Michele 10 a Salerno. Ingresso gratuito. Sanseverino Young Art 2026 – Si chiude oggi la rassegna d’arte giovane iniziata il 26 ottobre.

Guardando ai prossimi giorni, tornano le sagre autunnali nel Cilento: la Festa della Castagna a Futani (17ª edizione) da venerdì 6 a domenica 8 novembre, Andamento Lento a Castelnuovo Cilento domenica 8 novembre e, dal 13 al 15 novembre, Brumalia a Casal Velino.

Il santo del giorno: San Martino de Porres e Santa Silvia

Il 3 novembre la Chiesa ricorda San Martino de Porres, religioso domenicano nato a Lima, in Perù, il 9 dicembre 1579 da un nobile spagnolo e da una donna di origine africana, un’ex schiava. Non fu facile per lui entrare nel convento dei Domenicani, dove fu accolto come fratello coadiutore. Si dedicò alla cura dei malati e dei poveri con tale umiltà da essere ricordato come il “santo della scopa”. Morì il 3 novembre 1639 e fu canonizzato da Papa Giovanni XXIII il 6 maggio 1962. È patrono dei barbieri e dei parrucchieri, ma anche dei lavoratori umili e della giustizia sociale. La sua è una memoria facoltativa.

Si celebra anche Santa Silvia, madre di Papa Gregorio Magno, venerata dalla Chiesa cattolica per la sua vita di fede e di carità. Buon onomastico a chi porta questi nomi!

Accadde oggi, 3 novembre

1534 – Enrico VIII d’Inghilterra si proclama capo della Chiesa anglicana.

– Enrico VIII d’Inghilterra si proclama capo della Chiesa anglicana. 1801 – Nasce a Catania il compositore Vincenzo Bellini.

– Nasce a Catania il compositore Vincenzo Bellini. 1918 – A Villa Giusti, nei pressi di Padova, viene firmato l’armistizio tra Italia e Austria-Ungheria, che entra in vigore il giorno seguente: da qui nasce la data del 4 novembre. Nello stesso giorno le navi italiane approdano a Trieste.

– A Villa Giusti, nei pressi di Padova, viene firmato l’armistizio tra Italia e Austria-Ungheria, che entra in vigore il giorno seguente: da qui nasce la data del 4 novembre. Nello stesso giorno le navi italiane approdano a Trieste. 1957 – L’Unione Sovietica lancia lo Sputnik 2, con a bordo la cagnolina Laika, primo essere vivente mandato in orbita.

– L’Unione Sovietica lancia lo Sputnik 2, con a bordo la cagnolina Laika, primo essere vivente mandato in orbita. 1968 – Una devastante alluvione colpisce il Piemonte.

– Una devastante alluvione colpisce il Piemonte. 1970 – Salvador Allende diventa presidente del Cile.

– Salvador Allende diventa presidente del Cile. 1986 – Gli Stati Federati di Micronesia ottengono l’indipendenza dagli Stati Uniti.

Le notizie di ieri

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