Maxi blitz della Polizia nel Salernitano: 12 arresti e oltre 3 kg di droga sequestrati

La Polizia di Stato ha portato a termine un’ampia ed articolata operazione di controllo straordinario del territorio nella città di Salerno e nei principali centri della provincia. L’imponente dispositivo di sicurezza, attivo dal 9 al 25 ottobre 2026, è stato predisposto con l’obiettivo prioritario di prevenire e contrastare la criminalità giovanile nei punti di maggiore aggregazione e nelle aree della movida. I servizi strategici hanno consentito di identificare quasi seimila persone, eseguire 12 arresti, notificare 7 misure cautelari e denunciare a piede libero altre 21 persone, oltre al sequestro di oltre tre chilogrammi di sostanze stupefacenti.

I territori interessati e le modalità operative

Le attività ad alto impatto sono state coordinate direttamente dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno, avvalendosi del supporto operativo degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e della capillare rete degli uffici di Polizia dislocati sul territorio provinciale.

L’azione degli agenti si è concentrata in modo particolare nei comuni di Salerno, Sarno, Battipaglia, Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni. Sotto la lente delle forze dell’ordine sono finiti i luoghi di ritrovo dei giovani, le piazze principali, i parchi pubblici, i centri storici e gli snodi ferroviari. Nell’ambito delle verifiche sono stati sottoposti a controllo anche due esercizi commerciali.

Il bilancio dei controlli: identificazioni e arresti

Nel corso del periodo di monitoraggio, gli agenti hanno identificato complessivamente 5.987 persone, tra le quali figurano 278 minorenni. Costante è stato anche il controllo sul rispetto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, con 465 verifiche effettuate nei confronti di soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Sul fronte della circolazione stradale sono stati controllati 2.762 veicoli ed eseguite 24 perquisizioni d’iniziativa.

L’esito delle attività di polizia giudiziaria ha condotto all’arresto di 12 persone maggiorenni: 11 in flagranza di reato e una in esecuzione di un mandato di arresto europeo. A questi si aggiungono 7 provvedimenti cautelari eseguiti e 21 persone indagate in stato di libertà per reati che spaziano dallo spaccio di sostanze stupefacenti alla rapina, dal furto alle lesioni personali, fino a maltrattamenti, atti persecutori, tentata estorsione, truffa e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Durante i servizi è stato inoltre notificato un provvedimento di DASPO.

Ingente sequestro di stupefacenti e sanzioni

Il capillare lavoro di perquisizione ha consentito di sottrarre al mercato illegale importanti quantitativi di droga. Nel dettaglio, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro:

1.191,7 grammi di cocaina ;

; 2.143,51 grammi di cannabinoidi ;

; 3,5 grammi di eroina.

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato un bilancino elettronico di precisione, due telefoni cellulari, un computer portatile, 160 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita, vari arnesi atti allo scasso, quattro autovetture e un motoveicolo.

A completamento delle operazioni, sono state elevate cinque contestazioni per violazioni al Codice della strada (con un sequestro amministrativo) e una sanzione per il mancato rispetto di un’ordinanza comunale. Infine, tre persone sono state segnalate alle autorità competenti quali assuntori di sostanze stupefacenti.