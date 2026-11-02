Attualità

Salerno onora i caduti della Polizia di Stato nel giorno dei Defunti

Deposizione di una corona al Palazzo di Governo di Salerno per gli agenti Bandiera e De Marco. Il ricordo delle istituzioni

Di:
Ernesto Rocco
Salerno onora i caduti della Polizia di Stato nel giorno dei Defunti

In occasione della Commemorazione dei Defunti, le istituzioni salernitane si sono riunite nell’atrio del Palazzo di Governo per rendere omaggio agli uomini e alle donne della Polizia di Stato caduti nell’adempimento del dovere. La cerimonia solenne ha visto la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide commemorativa da parte del Vicario del Prefetto di Salerno, Nicola De Stefano, e del Questore, Olimpia Abbate.

Un gesto simbolico volto a rinnovare il ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per la sicurezza della collettività, con una menzione particolare per la memoria degli agenti Antonio Bandiera e Mario De Marco.

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Il momento di preghiera e l’omaggio istituzionale

Il momento commemorativo è stato introdotto da un momento di raccoglimento officiato da Don Alfonso D’Alessio, Cappellano della Polizia di Stato. Nel corso della benedizione in memoria dei caduti, si è svolta una riflessione profonda sul valore del servizio e sul senso di responsabilità che caratterizza l’operato delle forze dell’ordine.

L’esempio di dedizione dei due agenti e di tutti i caduti rappresenta un punto di riferimento per le istituzioni e un patrimonio morale da trasmettere alla cittadinanza, affinché il loro sacrificio rimanga impresso nella memoria collettiva.

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