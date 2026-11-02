Lite al parcheggio del Castello Arechi finisce a coltellate: c’è un fermato

Un violento litigio scoppiato per futili motivi legati alla viabilità e alla gestione dei posti auto si è trasformato in un grave episodio di cronaca nelle prime ore di ieri, 1º novembre. Intorno alle ore 04:00, nel parcheggio adiacente a un locale vicino al Castello Arechi di Salerno, un uomo è stato ferito all’addome con un’arma da taglio. L’intervento coordinato degli agenti della Polizia di Stato ha permesso di risalire in breve tempo al presunto aggressore.

L’aggressione e la corsa in ospedale

Sulla base dei primi riscontri investigativi, la discussione è degenerata improvvisamente all’interno dell’area di sosta situata nei pressi del complesso monumentale cittadino. Durante la lite, la vittima è stata raggiunta da un fendente all’addome.

Il ferito è stato soccorso d’urgenza e trasportato presso l’ospedale di Salerno, dove i medici gli hanno prestato le cure necessarie, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto rivelarsi fatali data la gravità della lesione riportata. L’uomo si trova attualmente ricoverato con prognosi riservata, ma le sue condizioni non destano allarme per la vita.

Le indagini della Polizia di Stato e l’identificazione

Subito dopo la segnalazione, sono scattate le attività investigative condotte dal personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti, raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti e analizzando la dinamica degli eventi, sono riusciti a ricostruire il quadro dell’aggressione e a identificare rapidamente il presunto responsabile, rintracciandolo a poche ore di distanza dall’episodio.

La posizione dell’indagato è stata rimessa all’attenzione e al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per l’adozione dei provvedimenti di competenza.