Almanacco dell’8 novembre: meteo, eventi a Salerno, santo e accadde oggi

Buona domenica, oggi è l’8 novembre 2026, 312° giorno dell’anno: al 31 dicembre ne mancano 53. Il sole sorge intorno alle 6.38 e tramonta poco prima delle 16.50, regalando poco più di dieci ore di luce. Siamo nel cuore dell’autunno cilentano, quello dei falò in piazza, delle caldarroste e del vino nuovo che aspetta l’11 novembre per essere stappato: San Martino è ormai alle porte e molti paesi lo anticipano già in questo fine settimana.

Quella di oggi è anche la Giornata mondiale dell’urbanistica, dedicata al ruolo della pianificazione nella costruzione di città vivibili e sostenibili, e la Giornata internazionale della radiologia, che ricorda la scoperta dei raggi X, avvenuta proprio in una sera di novembre di fine Ottocento.

Meteo in provincia di Salerno

Dopo un sabato ancora segnato dal passaggio di un fronte instabile sul Tirreno, la domenica porta un deciso miglioramento. L’espansione di un campo di alta pressione di origine atlantica allontana la perturbazione verso est e restituisce al Salernitano una giornata più stabile.

Mattina: nubi sparse alternate a schiarite su tutta la provincia. Non si escludono deboli piovaschi residui nelle prime ore sulle aree interne e sui rilievi, dai Picentini agli Alburni.

Pomeriggio e sera: alternanza di sole e nuvole su pianure e zone collinari, con la Piana del Sele e il Vallo di Diano che vedranno aperture via via più ampie. Lungo la costa, dalla Costiera Amalfitana al Golfo di Policastro, i rasserenamenti si faranno più estesi in serata.

Temperature: valori in linea con il periodo, con massime gradevoli sulla fascia costiera e più fresche nell’entroterra. Con il cielo sereno, in serata e nella notte verso lunedì, possibili foschie e banchi di nebbia nelle vallate interne.

Venti e mari: venti molto deboli dai quadranti orientali, in rotazione verso sud-ovest. Mare da mosso a poco mosso. Zero termico intorno ai 2.850 metri.

Insomma, una domenica ideale per una gita fuori porta nei borghi in festa: meglio però tenere a portata di mano una giacca per la sera, soprattutto in collina e in montagna.

Eventi in provincia di Salerno

Casal Velino: torna la Binirica, l’antica fiera di San Martino

Dalle 10 il centro di Casal Velino, tra via Lippi e piazza Monsignor Morinelli, rivive la Binirica Santo Martino, giornata dedicata alla riscoperta della storica fiera. Spazio a produttori agricoli, contadini e artigiani, con gastronomia locale a pranzo e a cena e musica itinerante per le strade. Alle 18 un momento dedicato agli antichi mestieri del paese, seguito dall’incontro con il poeta e paesologo Franco Arminio.

Futani: ultimo giorno della Festa della Castagna

Si chiude oggi la 17ª Festa della Castagna di Futani, organizzata dalla cooperativa agricola Sant’Anna. Stand aperti anche a pranzo, con il pranzo di comunità dalle 13, tra piatti della tradizione, caldarroste e dolci a base di castagne. In serata gran finale con la musica popolare degli Ascarimè.

Novi Velia: la Mburnata in piazza Cafasso

A Novi Velia protagonista è il forno a legna: la Mburnata propone pizza cilentana, castagne al forno, polenta, foglie e patate e altre specialità della cucina locale. Oggi l’appuntamento è a pranzo, accompagnato da musica cilentana e attività per i più piccoli.

Acerno: la 49ª Sagra della Castagna e dei prodotti del sottobosco

Sui Monti Picentini la Pro Loco di Acerno chiude la sua storica sagra: caldarroste, funghi, tartufi, vino e piatti della cucina di montagna, con falò, musica folk, balli popolari e una dimostrazione dedicata alla ricerca del tartufo. In serata il concerto degli Zompa Cardillo. Ingresso gratuito.

Sassano e Bracigliano: castagne e vino

Nel Vallo di Diano, dalle 19, la piazzetta di Silla di Sassano ospita “Due castagne e un bicchiere di vino”, con stand, musica e balli a cura della Pro Loco. A Bracigliano, nella frazione Casale, si chiude la prima edizione della Festa della Castagna Braciglianese, promossa dal Comune.

Salerno: Boat Show e teatri

Ultima domenica utile per vivere il Salerno Boat Show al Marina d’Arechi, aperto dalle 10 alle 18 e in programma fino all’11 novembre, tra imbarcazioni, operatori del settore e prove in mare.

Ricca l’offerta teatrale:

Teatro Verdi , ore 18: ultima replica de La vedova allegra di Franz Lehár, con la regia di Massimiliano Gallo;

, ore 18: ultima replica de La vedova allegra di Franz Lehár, con la regia di Massimiliano Gallo; Teatro Augusteo , ore 17.30: Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello;

, ore 17.30: Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello; Teatro delle Arti , ore 18: Francesco Procopio in Nemici come prima;

, ore 18: Francesco Procopio in Nemici come prima; Teatro Nuovo : Una vacanza coi fiocchi;

: Una vacanza coi fiocchi; Teatro Arbostella “Gino Esposito” : ultimo giorno per Il Pidocchio;

: ultimo giorno per Il Pidocchio; Sant’Apollonia Hub, ore 18.30: per la rassegna “Incontri 2026” di Campania Danza va in scena Tracce di Matrafisc Dance.

Il santo del giorno: San Goffredo di Amiens

La Chiesa ricorda oggi San Goffredo, vescovo di Amiens. Nato intorno al 1066 a Moulincourt, nella diocesi di Soissons, fu affidato giovanissimo ai monaci benedettini e abbracciò la vita religiosa. Divenuto abate di Nogent, risollevò una comunità ridotta allo stremo, guadagnandosi fama di uomo rigoroso e insieme caritatevole.

Nel 1104 fu chiamato alla guida della diocesi di Amiens, dove si distinse per la lotta contro la corruzione e la simonia, per la difesa dei poveri e per uno stile di vita austero, che non abbandonò nemmeno da vescovo. Stanco dei contrasti con i potenti del tempo, cercò più volte di ritirarsi in solitudine, ma fu sempre richiamato al suo ministero. Morì nel 1115 nell’abbazia di Saint-Crépin a Soissons.

Il nome Goffredo deriva dal germanico e significa “pace di Dio”. Oggi la famiglia francescana ricorda anche il Beato Giovanni Duns Scoto, il grande teologo medievale noto come “Dottore Sottile”, cantore dell’Immacolata Concezione.

Auguri a tutti i Goffredo!

Accadde oggi

63 a.C. – Secondo la tradizione, Cicerone pronuncia in Senato la prima Catilinaria, smascherando la congiura di Catilina.

– Secondo la tradizione, Cicerone pronuncia in Senato la prima Catilinaria, smascherando la congiura di Catilina. 392 – L’imperatore Teodosio emana una legge che vieta ogni forma di culto pagano nell’Impero romano.

– L’imperatore Teodosio emana una legge che vieta ogni forma di culto pagano nell’Impero romano. 1519 – Hernán Cortés e i suoi uomini entrano a Tenochtitlán, la capitale azteca.

– Hernán Cortés e i suoi uomini entrano a Tenochtitlán, la capitale azteca. 1520 – Inizia il “bagno di sangue di Stoccolma”: Cristiano II di Danimarca fa giustiziare decine di nobili svedesi.

– Inizia il “bagno di sangue di Stoccolma”: Cristiano II di Danimarca fa giustiziare decine di nobili svedesi. 1674 – Muore a Londra John Milton, autore del Paradiso perduto.

– Muore a Londra John Milton, autore del Paradiso perduto. 1895 – Il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen scopre i raggi X, aprendo una nuova era per la medicina.

– Il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen scopre i raggi X, aprendo una nuova era per la medicina. 1923 – A Monaco di Baviera fallisce il “putsch della birreria”, il tentato colpo di Stato di Adolf Hitler.

– A Monaco di Baviera fallisce il “putsch della birreria”, il tentato colpo di Stato di Adolf Hitler. 1939 – Hitler sfugge per tredici minuti alla bomba piazzata da Georg Elser nella birreria Bürgerbräukeller di Monaco.

– Hitler sfugge per tredici minuti alla bomba piazzata da Georg Elser nella birreria Bürgerbräukeller di Monaco. 1942 – Seconda guerra mondiale: gli Alleati sbarcano in Nord Africa con l’Operazione Torch.

– Seconda guerra mondiale: gli Alleati sbarcano in Nord Africa con l’Operazione Torch. 1960 – John Fitzgerald Kennedy vince le elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

– John Fitzgerald Kennedy vince le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. 1988 – George H. W. Bush è eletto 41° presidente degli Stati Uniti.

– George H. W. Bush è eletto 41° presidente degli Stati Uniti. 2002 – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu approva la risoluzione 1441 sul disarmo dell’Iraq.

– Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu approva la risoluzione 1441 sul disarmo dell’Iraq. 2013 – Il tifone Haiyan si abbatte sulle Filippine, provocando migliaia di vittime.

– Il tifone Haiyan si abbatte sulle Filippine, provocando migliaia di vittime. 2016 – Donald Trump vince le elezioni presidenziali americane.

– Donald Trump vince le elezioni presidenziali americane. 2016 – Muore a Milano l’oncologo Umberto Veronesi, pioniere della chirurgia conservativa del seno.

Le notizie di ieri

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