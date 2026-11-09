Almanacco 9 novembre 2026: meteo, eventi, santo e accadde oggi

Buongiorno e buon inizio di settimana. Oggi è lunedì 9 novembre 2026, il 313° giorno dell’anno: al 31 dicembre ne mancano 52. Siamo sotto il segno dello Scorpione e nel cuore di un autunno che, dopo le piogge dello scorso fine settimana, concede una breve tregua prima di una nuova fase instabile.

È una settimana dal sapore antico per il Cilento e per tutta la provincia di Salerno: mercoledì 11 sarà San Martino, il giorno in cui la tradizione contadina vuole che il mosto diventi vino e si aprano le prime botti. Le giornate intanto si accorciano: a Salerno il sole sorge intorno alle 6.40 e tramonta poco prima delle 17, regalando poco più di dieci ore di luce.

Il 9 novembre è anche una data che pesa sulla storia d’Europa: in Italia è il Giorno della Libertà, istituito per ricordare la caduta del Muro di Berlino, e a livello internazionale è la Giornata contro il fascismo e l’antisemitismo, in memoria della Notte dei cristalli del 1938.

Meteo in provincia di Salerno per lunedì 9 novembre

La settimana si apre all’insegna di una temporanea stabilità. Un campo di alta pressione garantirà su gran parte della Penisola cieli sereni o poco nuvolosi, ma sulla Campania il promontorio tenderà a indebolirsi nel corso della giornata, lasciando spazio a correnti più umide.

Mattina: cielo poco o parzialmente nuvoloso su Salerno, Costiera Amalfitana e Piana del Sele, con ampie schiarite anche sul litorale cilentano. Possibili foschie e banchi di nebbia nelle prime ore nelle valli interne e nel Vallo di Diano.

Pomeriggio e sera: nuvolosità in graduale aumento lungo la fascia costiera e sull’Appennino; sulle pianure meridionali alternanza di nubi sparse e schiarite per tutta la giornata. Non sono attese piogge significative.

Temperature: massime intorno ai 17-19 gradi sulla costa, più fresche nelle aree interne; minime tra 10 e 14 gradi, con valori più bassi sugli Alburni e nel Vallo di Diano.

Venti e mare: venti deboli, inizialmente da nord-est e poi in rotazione da sud-ovest. Mare da quasi calmo a poco mosso nel Golfo di Salerno e lungo la costa del Cilento. Zero termico intorno ai 2.800 metri.

Tendenza: la tregua sarà breve. Da martedì 10 novembre un treno di perturbazioni atlantiche porterà un deciso peggioramento, con piogge che potranno risultare frequenti e localmente intense sul versante tirrenico e in particolare sulla Campania. Chi ha in programma lavori all’aperto, raccolta delle olive o spostamenti, conviene che approfitti di questo lunedì.

Eventi in provincia di Salerno per il 9 novembre

Salerno Boat Show – Marina d’Arechi, Salerno Ultimi giorni per visitare la nona edizione del salone nautico allestito al porto turistico di Marina d’Arechi. In esposizione imbarcazioni di diversi cantieri, con possibilità di prove in mare e attività per le famiglie. L’ingresso è gratuito e la chiusura è prevista mercoledì 11 novembre.

Luci d’Artista – Salerno Dopo l’accensione di sabato 7 novembre in Villa Comunale con il sindaco Vincenzo De Luca, Salerno ha già indossato il suo abito di luce. Le installazioni della XXI edizione si possono ammirare ogni sera tra Villa Comunale, centro storico e lungomare: un’occasione per una passeggiata serale prima dell’arrivo della pioggia.

Vela d’Autunno – Agropoli Prosegue il calendario della quindicesima edizione del Trofeo Velico Nino Rainis, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Agropoli, con le regate in programma nelle prossime settimane nelle acque del porto.

Da segnare in agenda nei prossimi giorni

11 novembre, San Martino: in molti comuni del Cilento e della provincia la tradizione vuole castagne arrostite e vino nuovo.

in molti comuni del Cilento e della provincia la tradizione vuole castagne arrostite e vino nuovo. 13-15 novembre: Antica Festa del Vino a Casal Velino e Festival di San Martino a San Marco di Castellabate.

Antica Festa del Vino a Casal Velino e Festival di San Martino a San Marco di Castellabate. 15 novembre: la Tavolata del Cilento ad Acciaroli, grande pranzo collettivo dedicato alla Dieta Mediterranea.

la Tavolata del Cilento ad Acciaroli, grande pranzo collettivo dedicato alla Dieta Mediterranea. 15-17 novembre: Choco Italia fa tappa a Cava de’ Tirreni.

Santo del giorno: la Dedicazione della Basilica Lateranense

Il 9 novembre la Chiesa cattolica celebra la Dedicazione della Basilica Lateranense, una festa che non ricorda un santo ma un edificio, e attraverso di esso l’unità di tutta la Chiesa. San Giovanni in Laterano è infatti la cattedrale del Papa in quanto vescovo di Roma, ed è considerata madre e capo di tutte le chiese della città e del mondo.

La basilica fu fatta costruire dall’imperatore Costantino nel IV secolo, su un terreno che fino ad allora aveva ospitato una caserma, e fu dedicata da papa Silvestro I nel 324. È intitolata al Santissimo Salvatore e ai santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista. Distrutta più volte nel corso dei secoli tra incendi, terremoti e saccheggi, è stata ogni volta ricostruita. L’anniversario della sua dedicazione è celebrato il 9 novembre probabilmente dal XII secolo e, con il tempo, è stato esteso a tutte le Chiese di rito romano.

Dal 2025, inoltre, il 9 novembre ha un significato in più: papa Francesco ha voluto che in questo giorno le Chiese locali facciano memoria dei “santi della porta accanto”, cioè servi di Dio, venerabili, beati e santi che con la loro testimonianza hanno segnato la vita del proprio territorio. Un invito che riguarda da vicino anche le diocesi di Salerno, di Vallo della Lucania e di Teggiano-Policastro, ricche di figure di fede legate alla storia delle comunità locali.

Nel calendario si ricordano oggi anche sant’Oreste, martire, e santa Elisabetta della Trinità, la carmelitana francese canonizzata nel 2016.

Accadde oggi, 9 novembre

1494 – A Firenze la famiglia dei Medici viene cacciata dalla città per la seconda volta, dopo la discesa in Italia del re di Francia Carlo VIII.

– A Firenze la famiglia dei Medici viene cacciata dalla città per la seconda volta, dopo la discesa in Italia del re di Francia Carlo VIII. 1620 – I Padri Pellegrini a bordo della Mayflower avvistano le coste di Cape Cod, nell’attuale Massachusetts.

– I Padri Pellegrini a bordo della Mayflower avvistano le coste di Cape Cod, nell’attuale Massachusetts. 1799 – Napoleone Bonaparte guida il colpo di Stato del 18 brumaio che rovescia il Direttorio e gli apre la strada al potere assoluto in Francia.

– Napoleone Bonaparte guida il colpo di Stato del 18 brumaio che rovescia il Direttorio e gli apre la strada al potere assoluto in Francia. 1877 – Nasce a Napoli Enrico De Nicola , giurista e avvocato, primo Presidente della Repubblica Italiana.

– Nasce a Napoli , giurista e avvocato, primo Presidente della Repubblica Italiana. 1918 – In Germania abdica il Kaiser Guglielmo II e viene proclamata la repubblica.

– In Germania abdica il Kaiser Guglielmo II e viene proclamata la repubblica. 1923 – A Monaco di Baviera fallisce il tentativo di colpo di Stato di Adolf Hitler, noto come il “putsch della birreria”.

– A Monaco di Baviera fallisce il tentativo di colpo di Stato di Adolf Hitler, noto come il “putsch della birreria”. 1938 – Nella notte tra il 9 e il 10 novembre si scatena in Germania e Austria la Notte dei cristalli : sinagoghe incendiate, negozi distrutti, migliaia di ebrei arrestati e deportati. È il preludio della Shoah.

– Nella notte tra il 9 e il 10 novembre si scatena in Germania e Austria la : sinagoghe incendiate, negozi distrutti, migliaia di ebrei arrestati e deportati. È il preludio della Shoah. 1989 – Cade il Muro di Berlino . Dopo un annuncio confuso delle autorità della Germania Est sull’apertura delle frontiere, migliaia di berlinesi si riversano ai varchi e cominciano ad abbattere il simbolo della Guerra Fredda.

– Cade il . Dopo un annuncio confuso delle autorità della Germania Est sull’apertura delle frontiere, migliaia di berlinesi si riversano ai varchi e cominciano ad abbattere il simbolo della Guerra Fredda. 2001 – Muore a Roma Giovanni Leone, napoletano, sesto Presidente della Repubblica Italiana.

Compleanni del giorno: compiono gli anni oggi, tra gli altri, il cantautore Biagio Antonacci, il regista Marco Bellocchio, l’ex calciatore Alessandro Del Piero e l’attrice Giovanna Mezzogiorno.

Un 9 novembre che lega idealmente Napoli e la Campania alla storia della Repubblica, con la nascita del suo primo Presidente e la scomparsa di un altro Capo dello Stato partenopeo, e che consegna all’Europa una delle sue date più dense di luci e ombre.

Buona giornata da InfoCilento.

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