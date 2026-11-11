Cronaca

Dramma sventato a Fisciano, giovane tenta il salto dal cavalcavia: salvato dalla Polizia Stradale

Gli agenti della Polizia Stradale di Eboli hanno bloccato un giovane sul raccordo Salerno-Avellino a Fisciano prima che si lanciasse nel vuoto.

Di:
Ernesto Rocco
Polizia Stradale
2 min di lettura

Un tempestivo intervento della Polizia di Stato ha evitato una tragedia lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, nei pressi dello svincolo di Fisciano. Gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, impegnati nei consueti controlli per la sicurezza viaria, hanno tratto in salvo un giovane che aveva oltrepassato la recinzione di protezione di un cavalcavia, trovandosi in una situazione di estremo pericolo.

Il pattugliamento della Polizia Stradale di Eboli

L’episodio si è verificato nel corso dei servizi di pattugliamento ordinari finalizzati al contrasto delle condotte illecite e alla prevenzione degli incidenti stradali. Durante il transito nei pressi dello svincolo autostradale di Fisciano, la pattuglia della Polizia Stradale di Eboli ha notato una persona oltre la ringhiera posta a tutela del passaggio pedonale. Il giovane si trovava sospeso nel vuoto, mantenendo l’equilibrio a stento e reggendosi all’infrastruttura con un solo braccio.

L’avvicinamento degli agenti e i tentativi di contatto

Gli operatori della Polizia di Stato hanno immediatamente arrestato la marcia del veicolo di servizio in condizioni di piena sicurezza, in modo da non creare intralcio alla circolazione e non spaventare il ragazzo. Successivamente si sono avvicinati a piedi a passo lento per tentare un contatto verbale e rassicurarlo.

Il salvataggio del giovane sospeso nel vuoto

Il giovane appariva tuttavia in stato assente e non rispondeva alle sollecitazioni dell’equipaggio. Valutata la gravità della situazione e la totale assenza di reattività del soggetto, i poliziotti sono intervenuti con prontezza, bloccandolo saldamente prima che potesse perdere la presa e lasciarsi cadere nel vuoto.

I soccorsi del 118 e l’assistenza medica

Subito dopo aver messo in salvo l’uomo, gli agenti lo hanno affidato al personale sanitario del 118, nel frattempo giunto sul posto per prestare le prime cure e assicurare la necessaria assistenza medica.

I controlli per la sicurezza sulla rete autostradale campana

L’operazione rientra nel quadro delle attività di vigilanza e prevenzione che la Polizia Stradale garantisce quotidianamente lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo e sui raccordi di collegamento della provincia di Salerno, a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza degli automobilisti.

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