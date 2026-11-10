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XXV Giornate Scuola Medica Salernitana: tra premi, giovani e bioetica

Al via la XXV edizione delle Giornate della Scuola Medica Salernitana: premiazioni, il Giuramento di Ippocrate e un convegno su etica e clinica.

Di:
Emilio Malandrino
XXV Giornate Scuola Medica Salernitana: tra premi, giovani e bioetica
3 min di lettura

La medicina salernitana celebra il suo storico legame tra tradizione accademica, ricerca scientifica e deontologia professionale con la XXV edizione delle “Giornate della Scuola Medica Salernitana”. L’evento, promosso dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno (OMCeO), si articolerà in un doppio appuntamento nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 novembre, proponendo un fitto programma tra premiazioni internazionali, il solenne Giuramento di Ippocrate e un convegno focalizzato sulle principali sfide etiche della pratica clinica contemporanea.

Il solenne impegno dei neolaureati e le eccellenze del settore sanitario

La prima giornata dei lavori prenderà il via venerdì 13 novembre alle ore 15.30 presso l’aula Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno. L’apertura ufficiale vedrà gli interventi introduttivi del presidente dell’OMCeO Salerno, Giovanni D’Angelo, e del rettore dell’ateneo salernitano, Virgilio D’Antonio.

Durante la cerimonia verranno conferiti i “Premi internazionali Scuola Medica Salernitana”, attribuiti a personalità e organizzazioni di rilievo che si sono distinte nel panorama medico e scientifico. Tra i premiati figurano il prof. Generoso Andria (Premio alla Carriera), Medici Senza Frontiere (Premio Medico dell’anno), il prof. Jacopo Troisi (Premio alla Ricerca), il prof. Giorgio Zanchin (Premio Storia della Medicina) e la giornalista Laura Berti (Premio Giornalismo scientifico). Per la sezione odontoiatrica, i riconoscimenti andranno al prof. Leonardo Trombelli per la ricerca e al dott. Mauro Merli alla carriera.

A seguire si svolgerà il Giuramento di Ippocrate per i neolaureati in Medicina e Odontoiatria iscritti all’Ordine provinciale, che segnerà il loro ingresso ufficiale nella professione. L’intero evento di venerdì sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’OMCeO Salerno.

Bioetica e deontologia a confronto nella seconda giornata di studi

Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 9.00, le attività si sposteranno nella Sala conferenze dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno per il convegno dal tema “Etica e bioetica: dal pensiero filosofico alla pratica clinica”. L’incontro offrirà un’analisi multidisciplinare su questioni cruciali della sanità moderna, tra cui la proporzionalità delle cure, la gestione del fine vita, l’applicazione delle direttive anticipate di trattamento (DAT) e la garanzia dell’equità nell’accesso alle risorse sanitarie.

Il dibattito vedrà la partecipazione di esperti del settore accademico, clinico, giuridico ed ecclesiastico. Interverranno don Massimo Angelelli, Alessia Maccaro, Guido Giustetto, Elisabetta Pulice, Generoso Andria, Corrado Lembo, Francesco Paolo Adorno, Giusy Acerra e Giuseppe Ferrantino.

Venticinque anni tra valorizzazione della storia e sfide della modernità

La XXV edizione segna un traguardo significativo per l’iniziativa, nata nel 2000 per mantenere vivo l’eredità intellettuale dell’antica istituzione medica e farla dialogare con le trasformazioni della medicina contemporanea.

Il senso di questa continuità e il valore del confronto etico sono stati sottolineati dal presidente dell’OMCeO Salerno, Giovanni D’Angelo:

«Sono trascorsi 25 anni da quando, nel 2000, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno diede vita alle Giornate della Scuola Medica Salernitana. Questa iniziativa unisce, quest’anno, il ricordo del grande valore storico della Scuola Medica Salernitana con le nuove sfide e le conseguenti nuove domande etiche che il mondo scientifico oggi pone. L’edizione di quest’anno, infatti, si interroga sull’etica e sulla bioetica non solo come corredo teorico dell’agire medico ma come fondamento della pratica clinica quotidiana. Perché, anche in presenza delle nuove tecnologie a disposizione, il medico si ritrova a dover prendere decisioni spesso delicate e difficili cercando di tenere insieme le nuove possibilità offerte dalla tecnica e il rispetto della dignità dell’uomo».

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