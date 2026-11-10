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Incidente mortale a Montecorvino Pugliano: scooter travolto in contrada San Vito

Drammatico scontro in contrada San Vito a Montecorvino Pugliano: vittima un uomo in scooter. Strada chiusa e rilievi della Polizia Municipale

Di:
Antonio Elia
Incidente mortale a Montecorvino Pugliano: scooter travolto in contrada San Vito
1 min di lettura

Tragedia a Montecorvino Pugliano, nella frazione di San Vito. Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’arteria viaria della zona, provocando il decesso di un uomo, presumibilmente di origine magrebina.

La prima ricostruzione del sinistro in contrada San Vito

Stando ai primi elementi raccolti, ancora in fase di riscontro da parte degli inquirenti, la vittima viaggiava a bordo di un ciclomotore quando è stata violentemente travolta da un’automobile. L’impatto, che potrebbe essersi verificato nel corso di una manovra di sorpasso, ha scaraventato l’uomo sull’asfalto.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo del sinistro, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Rilievi della Polizia Municipale e modifiche alla viabilità

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli ed effettuare i rilievi tecnici necessari, le autorità hanno disposto la chiusura al traffico del tratto stradale che collega lo svincolo autostradale alla contrada San Vito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per gestire la viabilità, deviare la circolazione ed avviare le indagini volte a chiarire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità legali.

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