Investito in e-bike a Sala Consilina: 20enne in ospedale, i Carabinieri indagano

Ieri sera nella frazione Trinità, a Sala Consilina, un giovane di venti anni, di nazionalità egiziana, è rimasto ferito dopo essere stato investito mentre si trovava in sella a una bicicletta elettrica.

Il ricovero all’ospedale Luigi Curto e le dimissioni

Il ragazzo è stato soccorso dagli operatori del 118 e successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove i sanitari gli hanno riscontrato ferite lievi, assegnandogli una prognosi di cinque giorni. Il giovane è stato dimesso già nella stessa serata.

L’ipotesi dell’omissione di soccorso e le indagini dei Carabinieri

Secondo quanto riferito dal ventenne, il mezzo sarebbe stato urtato da un’automobile il cui conducente, dopo l’impatto, si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare se il giovane sia stato effettivamente investito oppure sia caduto autonomamente dalla bicicletta.

L’ipotesi dell’investimento con successiva fuga del conducente resta dunque al vaglio degli investigatori, che indagano anche per una possibile omissione di soccorso.