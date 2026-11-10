Castellabate, blitz della Municipale: sequestrati 300 botti illegali e scoperti lavoratori in nero

Oltre 300 articoli pirotecnici non conformi alle normative vigenti in materia di vendita sono stati ritirati dal mercato a Castellabate. Il provvedimento è scattato a seguito di un’articolata serie di controlli disposti sulle attività commerciali del territorio comunale.

Gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Alberto Giorgio, hanno individuato la presenza di materiale pirotecnico privo dei requisiti richiesti per la libera vendita, procedendo immediatamente al sequestro e alla rimozione dei botti dagli scaffali.

Controlli sul lavoro nero e verifiche amministrative

L’operazione del comando locale si è estesa contestualmente alla verifica della regolarità delle posizioni lavorative all’interno degli esercizi controllati. Durante i sopralluoghi è stata rilevata la presenza di personale non in regola con i contratti di impiego.

A seguito delle identificazioni di rito, la Polizia Municipale ha trasmesso le relative comunicazioni agli enti previdenziali e ispettivi competenti per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori. L’intervento si inserisce in un piano ad ampio raggio finalizzato al rispetto delle norme, alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto dell’illegalità nel settore commerciale.