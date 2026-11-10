Cantiere di ripascimento a Torrione: scaduta la VIA, richieste carte pubbliche

L’intervento di difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa a Torrione entra in una fase di forte incertezza procedurale. Il nodo centrale riguarda la scadenza dei titoli ambientali necessari per il proseguimento dei lavori relativi all’Ambito 2 dell’opera. A certificare lo stallo è la determina dirigenziale n. 6217/2026 del Settore Verde, Parchi e Rete Idrica del Comune di Salerno, che evidenzia la perdita di efficacia del decreto regionale n. 287/2015 (già prorogato nel 2021) inerente all’esclusione dalla Valutazione di impatto ambientale.

La perdita della validità dell’atto comporta l’obbligo di sottoporre l’intero progetto a una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, come formalizzato dall’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania. Per fare fronte ai relativi oneri istruttori, l’ente locale ha attinto al quadro economico del progetto, impegnando la somma di 9.654,60 euro.

Le criticità emerse nella gestione del cantiere

Il percorso dell’opera ha registrato diverse complicazioni documentate nel corso degli ultimi mesi:

Luglio 2025: la direzione dei lavori dispone il rigetto del materiale da ripascimento, ordinando la rimozione della sabbia già posata nel cantiere.

la direzione dei lavori dispone il rigetto del materiale da ripascimento, ordinando la rimozione della sabbia già posata nel cantiere. Marzo 2026: un verbale ufficiale attesta la mancata esecuzione delle operazioni di rimozione del materiale non idoneo.

un verbale ufficiale attesta la mancata esecuzione delle operazioni di rimozione del materiale non idoneo. Maggio 2026: l’amministrazione comunale dispone la sospensione dei lavori, evidenziando come l’assenza di un titolo ambientale valido rappresenti un impedimento tecnico-giuridico di carattere insuperabile.

l’amministrazione comunale dispone la sospensione dei lavori, evidenziando come l’assenza di un titolo ambientale valido rappresenti un impedimento tecnico-giuridico di carattere insuperabile. Giugno 2026: viene formale avvio al procedimento di risoluzione contrattuale con l’impresa esecutrice, iter che negli atti attualmente accessibili non risulta ancora definito.

Le richieste di trasparenza e l’accesso civico

Sul caso è intervenuta l’associazione Tradizione Futuro, che ha presentato il 4 novembre 2026 una seconda istanza di accesso civico (prot. n. 0277338). L’iniziativa fa seguito a una prima richiesta presentata ad agosto, alla quale gli uffici comunali hanno risposto fornendo 381 atti. La nuova richiesta mira a ottenere i documenti legati alla movimentazione della sabbia, al carteggio intercorso con gli uffici regionali e alla documentazione sulle scadenze dei decreti ambientali. Per l’evasione di tale istanza i termini di legge scadranno il 4 dicembre.

L’intera documentazione raccolta è stata pubblicata all’interno del fascicolo digitale “Osservatorio Litorale”, liberamente consultabile dai cittadini.

Le dichiarazioni di Tradizione Futuro

Sulla situazione del litorale è intervenuto il portavoce dell’associazione, Rosario Peduto, sollecitando la divulgazione della relazione che la giunta comunale ha annunciato di aver trasmesso alla Regione Campania a seguito del riconoscimento di una quota di responsabilità istituzionale.

«Le segnalazioni non sono mancate: sono scritte e protocollate da più di un anno – dichiara Rosario Peduto, portavoce di Tradizione Futuro –. Sono mancate le decisioni. Per questo la relazione inviata alla Regione va pubblicata: i salernitani hanno diritto di leggere la ricostruzione dei fatti, non solo di ascoltarne la sintesi.»

Peduto ha poi chiarito il quadro politico e amministrativo legato alla gestione delle autorizzazioni:

«Un’autorizzazione ambientale ha una scadenza, e ne risponde chi amministra, non chi dirige il cantiere – continua Peduto –. La determina certifica che il decreto è scaduto. La relazione dovrebbe spiegare che cosa è stato deciso prima che scadesse.»

In merito alle prossime fasi operative e al confronto con l’amministrazione municipale, il portavoce conclude:

«Abbiamo cominciato chiedendo i documenti e continuiamo così – conclude Peduto –. Seguiremo la procedura di verifica ambientale e attendiamo la risposta del Comune entro il 4 dicembre.»

L’associazione ha formulato precise richieste dirette all’amministrazione: la resa pubblica immediata della relazione inviata a Palazzo Santa Lucia, il riscontro integrale all’istanza di accesso civico entro la data limite di dicembre e la precisa comunicazione delle tempistiche relative alla presentazione della nuova istanza di VIA, affinché sia garantita la regolare partecipazione della cittadinanza alla fase di consultazione pubblica.