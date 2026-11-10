San Rufo, ritrovati e restituiti portafoglio e borsa: lezioni di senso civico

Due episodi di onestà e senso civico che meritano di essere raccontati hanno interessato nei giorni scorsi la comunità di San Rufo.

Il ritrovamento del portafoglio e la restituzione al turista

Il primo caso riguarda un uomo che ha trovato un portafoglio contenente una somma considerevole di denaro contante. Anziché tenere per sé quanto rinvenuto, ha deciso di consegnarlo al Comune di San Rufo affinché si potesse risalire al legittimo proprietario. Il portafoglio apparteneva a un cittadino pugliese che si trovava nel comune salernitano soltanto di passaggio.

Gli uffici comunali si sono subito attivati per contattare l’uomo. Il portafoglio è stato riconsegnato direttamente da chi lo aveva ritrovato, permettendo al proprietario di recuperare sia i documenti personali sia l’intera somma di denaro.

Il recupero della borsa smarrita

Un secondo episodio, sempre avvenuto nei giorni scorsi sul territorio comunale, ha visto protagonista una donna che aveva smarrito la propria borsa. Anche in questa circostanza, a seguito del ritrovamento, è stato possibile rintracciare celermente la proprietaria e riconsegnarle gli effetti personali.

Si tratta di due vicende diverse, ma accomunate dal medesimo valore: il rispetto per il prossimo e la scelta consapevole di fare la cosa giusta.

Il plauso dell’amministrazione comunale di San Rufo

Sulla vicenda è intervenuto il vicesindaco di San Rufo, Domenico Setaro, che ha voluto sottolineare la rilevanza di questi gesti per l’intero tessuto sociale.

“Sono episodi che fanno piacere e che testimoniano il senso civico e l’onestà delle persone. Restituire ciò che si trova, soprattutto quando si tratta di denaro o di effetti personali importanti per chi li ha smarriti, è un gesto di grande responsabilità e rispetto. A nome dell’amministrazione comunale voglio esprimere il mio apprezzamento e ringraziare chi si è comportato con tanta correttezza. Sono esempi positivi che fanno bene alla nostra comunità”.