Black Friday 2026: come fare acquisti online senza cadere nelle truffe

Il Black Friday cade il giorno dopo il Ringraziamento americano: quest’anno è venerdì 27 novembre 2026. Molti negozi online, però, allungano gli sconti per giorni o settimane, fino al Cyber Monday del 30 novembre.
È anche il periodo in cui i truffatori lavorano di più. Chi compra dal Cilento, dove molti acquisti passano necessariamente dall’online, ha qualche motivo in più per fare attenzione.
Le truffe più comuni
Siti clone e negozi fantasma
Pagine che imitano marchi noti o negozi inesistenti con prezzi incredibili. Il pagamento va a buon fine, la merce non arriva mai.
SMS ed email di falsi corrieri
“Il tuo pacco è in giacenza, paga 1,99 euro per lo sblocco”: il link porta a una pagina che ruba i dati della carta.
Annunci sponsorizzati sui social
Offerte lampo con countdown, spesso legate a pagine aperte da poco e senza recensioni verificabili.
I controlli prima di comprare
- verifica l’indirizzo del sito lettera per lettera;
- cerca ragione sociale, partita IVA e indirizzo del venditore nelle pagine legali;
- leggi recensioni su piattaforme indipendenti, non solo quelle sul sito;
- diffida di sconti troppo alti su prodotti molto richiesti;
- confronta il prezzo con lo storico: alcuni “sconti” partono da prezzi gonfiati.
Pagare in modo sicuro
- preferisci carte prepagate o sistemi che offrono protezione acquirente;
- evita bonifici verso venditori sconosciuti: sono difficili da recuperare;
- attiva le notifiche della carta per vedere subito ogni movimento;
- non inserire mai i dati della carta in pagine aperte da un link ricevuto via SMS.
I tuoi diritti
- Recesso: per gli acquisti online da un venditore professionale hai in genere 14 giorni per ripensarci, senza dover dare spiegazioni.
- Garanzia legale: il venditore risponde dei difetti del prodotto per due anni dalla consegna.
- Gli acquisti da privati su piattaforme di annunci non hanno le stesse tutele.
Se qualcosa va storto
- se hai dato i dati della carta a un sito sospetto, bloccala subito;
- contatta la banca per chiedere il rimborso dell’operazione non autorizzata;
- conserva screenshot, email e ricevute;
- presenta denuncia, anche online, alla Polizia Postale;
- per controversie con un venditore puoi rivolgerti alle associazioni dei consumatori.
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