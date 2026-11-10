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Black Friday 2026: come fare acquisti online senza cadere nelle truffe

Black Friday 2026 il 27 novembre: come riconoscere siti truffa e falsi corrieri, pagare in sicurezza e far valere recesso e garanzia. Leggi prima di comprare.

Di:
Erika Di Lucia
Acquisti online
2 min di lettura

Il Black Friday cade il giorno dopo il Ringraziamento americano: quest’anno è venerdì 27 novembre 2026. Molti negozi online, però, allungano gli sconti per giorni o settimane, fino al Cyber Monday del 30 novembre.

È anche il periodo in cui i truffatori lavorano di più. Chi compra dal Cilento, dove molti acquisti passano necessariamente dall’online, ha qualche motivo in più per fare attenzione.

Le truffe più comuni

Siti clone e negozi fantasma

Pagine che imitano marchi noti o negozi inesistenti con prezzi incredibili. Il pagamento va a buon fine, la merce non arriva mai.

SMS ed email di falsi corrieri

“Il tuo pacco è in giacenza, paga 1,99 euro per lo sblocco”: il link porta a una pagina che ruba i dati della carta.

Annunci sponsorizzati sui social

Offerte lampo con countdown, spesso legate a pagine aperte da poco e senza recensioni verificabili.

I controlli prima di comprare

  • verifica l’indirizzo del sito lettera per lettera;
  • cerca ragione sociale, partita IVA e indirizzo del venditore nelle pagine legali;
  • leggi recensioni su piattaforme indipendenti, non solo quelle sul sito;
  • diffida di sconti troppo alti su prodotti molto richiesti;
  • confronta il prezzo con lo storico: alcuni “sconti” partono da prezzi gonfiati.

Pagare in modo sicuro

  • preferisci carte prepagate o sistemi che offrono protezione acquirente;
  • evita bonifici verso venditori sconosciuti: sono difficili da recuperare;
  • attiva le notifiche della carta per vedere subito ogni movimento;
  • non inserire mai i dati della carta in pagine aperte da un link ricevuto via SMS.

I tuoi diritti

  • Recesso: per gli acquisti online da un venditore professionale hai in genere 14 giorni per ripensarci, senza dover dare spiegazioni.
  • Garanzia legale: il venditore risponde dei difetti del prodotto per due anni dalla consegna.
  • Gli acquisti da privati su piattaforme di annunci non hanno le stesse tutele.

Se qualcosa va storto

  • se hai dato i dati della carta a un sito sospetto, bloccala subito;
  • contatta la banca per chiedere il rimborso dell’operazione non autorizzata;
  • conserva screenshot, email e ricevute;
  • presenta denuncia, anche online, alla Polizia Postale;
  • per controversie con un venditore puoi rivolgerti alle associazioni dei consumatori.
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