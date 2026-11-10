Eboli, lavori alla rete elettrica: cambi di viabilità in 15 strade

L’infrastruttura elettrica del comune di Eboli è al centro di un importante piano di ammodernamento che comporterà modifiche temporanee alla viabilità cittadina in 15 arterie stradali. Per consentire la posa di un nuovo cavo di media tensione nell’ambito del rifacimento della linea Matteotti, l’amministrazione locale ha disposto un piano di viabilità specifico, regolamentato tramite un’ordinanza della Polizia Municipale firmata dal comandante Daniele De Sanctis. Le limitazioni, che prevedono chiusure al traffico, sensi unici alternati e divieti di sosta, resteranno in vigore fino al 30 novembre.
I dettagli del piano di scavo e l’infrastruttura interessata
I lavori in corso prevedono la realizzazione di circa 1.180 metri di scavi sul territorio comunale per potenziare e rendere più efficiente la rete elettrica locale. Le variazioni al traffico non saranno applicate simultaneamente a tutta la rete viaria, ma seguiranno uno schema progressivo in linea con l’effettivo avanzamento dei cantieri.
Questo approccio a fasi intende contenere i disagi al traffico urbano, isolando esclusivamente i tratti di strada in cui operano i mezzi e le maestranze.
Le strade soggette a chiusura temporanea del traffico
Per consentire lo svolgimento delle operazioni di scavo più complesse, l’ordinanza stabilisce la chiusura totale al transito veicolare nei tratti di cantiere relativi a tre specifiche arterie:
- Via Salvatore D’Onofrio
- Via Matteo Vignola
- Via Donato Ricci
La sospensione della circolazione riguarda esclusivamente i segmenti viari via via interessati dai lavori, garantendo l’accesso ove possibile nei tratti non occupati dagli scavi.
Senso unico alternato: elenco delle 12 vie coinvolte
Nelle restanti 12 strade incluse nel piano di intervento, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato per consentire il passaggio dei veicoli durante le fasi di cantiere. Si prefigurano possibili rallentamenti nelle seguenti zone:
- Via Vincenzo Giudice
- Via Giovanni Matteotti
- Via Vittorio Veneto
- Via Serracapilli
- Via Oreste Landolfi
- Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
- Via Tevere
- Viale Sele
- Via Po
- Via Fiume Picentino
- Via Ceffato
- Via Apollo XI
Orari, divieti di sosta e raccomandazioni per i cittadini
Le restrizioni alla circolazione e alla sosta saranno attive dalle ore 8:30 alle ore 17:00, escludendo i giorni prefestivi e festivi. Nelle aree interessate dai cantieri viene istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, una misura indispensabile per assicurare lo spazio di manovra ai mezzi d’opera e garantire la sicurezza dei lavoratori.
Si raccomanda a tutti gli automobilisti di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale temporanea installata nelle vie interessate e di pianificare i propri spostamenti tenendo conto dei potenziali rallentamenti fino al termine dei lavori previsto per il 30 novembre.
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