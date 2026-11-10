Inchiesta Soresa, svolta Fico: convocata l’assemblea, azzerare la governance

Un’immediata risposta istituzionale per segnare una discontinuità totale con il passato. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, interviene con decisione all’indomani degli sviluppi della vasta inchiesta condotta dalla Procura di Napoli sul sistema degli appalti della sanità campana, operazione che ha portato all’arresto in carcere del presidente del Consiglio di amministrazione di Soresa Spa, Tommaso Casillo.

La società regionale, responsabile centrale per gli acquisti di beni e servizi destinati alle aziende del sistema sanitario regionale, si avvia verso un radicale cambio ai vertici per tutelare l’operatività del comparto ed evitare zone d’ombra.

Le parole di Roberto Fico: convocazione dell’assemblea e discontinuità netta

In una nota ufficiale, il governatore campano ha reso noti i primi interventi operativi per la ristrutturazione della governance societaria:

“Alla luce dei gravi sviluppi dell’inchiesta della Procura di Napoli, che hanno portato all’arresto del presidente di Soresa SpA, la società regionale che gestisce gli acquisti di beni e servizi destinati alle aziende del sistema sanitario campano, abbiamo provveduto a convocare immediatamente un’assemblea dei soci per procedere a un incisivo cambiamento della governance della società, i cui assetti sono stati definiti nel 2022.

La nostra volontà è imprimere una discontinuità netta rispetto all’attuale gestione, attraverso un rinnovamento profondo degli organi di governo e dei vertici societari, da realizzare con la massima tempestività e nel rispetto delle procedure previste. Non riteniamo sufficienti interventi parziali o soluzioni di semplice aggiustamento: è necessario aprire una fase completamente nuova, fondata su criteri rigorosi di trasparenza, competenza, responsabilità e controllo, garantendo al tempo stesso la continuità delle attività essenziali per il funzionamento del sistema sanitario regionale.”

Trasparenza e legalità: la posizione della Regione Campania sulla sanità

Il presidente della Regione ha ribadito il pieno sostegno all’operato della magistratura inquirente, sottolineando la centralità dei principi di correttezza amministrativa nella gestione del bene pubblico:

“Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, alla quale va la nostra massima fiducia, riteniamo indispensabile una risposta istituzionale immediata e chiara. Non possono esserci zone d’ombra nella gestione delle risorse pubbliche, tanto più quando riguardano la sanità e il diritto alla salute dei cittadini.

La trasparenza, la legalità e la correttezza amministrativa non sono principi negoziabili, ma condizioni imprescindibili per il funzionamento delle istituzioni che perseguiamo dal primo giorno di governo regionale. La nostra responsabilità politica è garantire che ogni articolazione del sistema regionale operi esclusivamente nell’interesse pubblico, senza ambiguità, condizionamenti o compromessi”.