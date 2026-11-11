Tragedia in Australia: morta a 25 anni la salernitana Anna Di Masi

Tragedia in Australia, dove la salernitana Anna Di Masi è deceduta a soli 25 anni a causa di un improvviso malore sfociato nel decesso durante un ricovero ospedaliero. La giovane si era trasferita dall’altra parte del mondo per ragioni lavorative e di vita, mantenendo comunque un legame costante con la città d’origine. La notizia ha lasciato nel dolore la comunità di Salerno, in particolare il mondo imprenditoriale locale, vicino ai familiari della ragazza.

La ricostruzione dei fatti e il ricovero ospedaliero

Il dramma si è consumato nell’arco di pochi giorni. La venticinquenne aveva iniziato ad accusare sintomi riconducibili a un’influenza, situazione che ha successivamente richiesto il ricovero presso una struttura sanitaria dell’area in cui risiedeva in Australia.

Nelle prime fasi dell’assistenza medica, il quadro clinico sembrava stabile. La stessa ragazza aveva rassicurato direttamente i familiari in Italia, comunicando che le sue condizioni erano in miglioramento e che avrebbe lasciato presto l’ospedale. Nella giornata di ieri, tuttavia, la situazione è precipitosamente peggiorata fino al decesso.

Il dolore della comunità salernitana e l’attesa del rimpatrio

La notizia della scomparsa ha destato profondo cordoglio a Salerno e in particolare a Torrione. La famiglia di Anna Di Masi è molto nota nel capoluogo per la storicità e il seguito della propria attività imprenditoriale nel settore delle torrefazioni.

Mentre i familiari chiedono di fare piena luce sulle cause esatte del decesso e sulle ultime ore trascorse in ospedale, si sono attivate le procedure per l’assistenza e l’organizzazione necessarie a garantire il rientro della salma in Italia per le esequie.