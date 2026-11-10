Padula, donna investita sulla SS19: auto pirata fugge, condizioni serie

Momenti di grande apprensione questa sera lungo la Strada Statale 19, nel tratto compreso tra Sala Consilina e Padula. Una donna di 30 anni, di origini straniere, è stata investita da un’automobile in transito. L’automobilista, dopo il violento impatto, non si è fermato a prestare i primi soccorsi, dandosi immediatamente alla fuga e rendendosi irreperibile.

I soccorsi e il ricovero d’urgenza all’ospedale di Polla

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente per prestare le prime cure alla trentenne. La donna è stata successivamente stabilizzata e trasferita a bordo di un’ambulanza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Secondo le prime informazioni raccolte, le sue condizioni di salute sarebbero serie e la prognosi resta riservata.

Indagini in corso delle Forze dell’ordine per rintracciare il responsabile

Sul posto sono prontamente intervenute le Forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito e avviare tutti gli accertamenti necessari. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento e per risalire all’identità del conducente fuggito senza prestare soccorso, anche attraverso l’analisi di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.