Salernitana in ritiro verso il Catania: Faggiano difende la squadra

La Salernitana andrà in ritiro da venerdì 13 novembre. Una decisione che arriva in vista del prossimo impegno di campionato contro il Catania, in programma domenica alle 14:30, e annunciata dal Direttore Sportivo Faggiano nel corso di un incontro con la stampa tenutosi questa mattina allo stadio “Arechi” di Salerno per fare il punto sul momento della squadra.

Il Direttore ha precisato che non si tratta di un ritiro punitivo, bensì di “un viatico per ritrovare la serenità che in questo periodo manca”. «Dobbiamo provare a vincere le prossime partite. Abbiamo voluto ponderare bene la decisione con tutte le componenti, insieme anche al mister. Ci siamo riuniti fino a tardi per prendere la scelta più consona. Sarebbe stato facile decidere d’impatto, subito dopo la partita, ma spesso fare le cose a caldo non aiuta. Mister Di Bari sta facendo il suo lavoro e sta programmando tutto; noi dobbiamo remare nella stessa direzione con concentrazione», ha precisato Faggiano.

L’analisi del momento no e l’appello all’ambiente

Il dirigente si è poi soffermato sul periodo negativo della Salernitana, attualmente ferma al 14esimo posto in classifica:«Dobbiamo evitare tutti di esasperare la situazione, soprattutto fuori dal campo. Parlo perché sono qui da un anno e mezzo, la Salernitana ormai me la sento dentro e non mi ritengo un mercenario. Mi piace il lavoro che faccio e voglio dare tutto per uscire da questa situazione. La tifoseria ci deve sostenere e lo fa, ed è giusto che sia arrabbiata per una classifica insoddisfacente, ma in altri casi ci sono cose che andrebbero evitate. Possono starci gli sfottò e anche le parole fuori dalle righe dopo una partita, ma non bisogna andare oltre. Se devono volare parole forti, che siano dirette a me: mi prendo tutte le responsabilità perché la squadra va lasciata tranquilla».

La difesa del gruppo e il ruolo della proprietà Iervolino

Faggiano ha poi voluto chiarire alcune indiscrezioni emerse di recente: «Spesso escono fuori ricostruzioni non vere o interpretazioni fuori luogo, come un sorriso che si può fare sugli spalti salutando una persona per cortesia, anche se si sta perdendo. Non esageriamo e non entriamo nella sfera privata. Ieri ho parlato con la squadra: ammetto di aver sbagliato qualcosa e anche i calciatori hanno sbagliato, in campo non ci stiamo comportando da Salernitana. Ma non si dicano assurdità, come quella che mi vedrebbe fare mercato per tornaconto personale. Bisogna ricordare, e vale per tutti noi che siamo nella Salernitana, che dietro ai professionisti ci sono uomini, figli e famiglie».

Infine, un passaggio sul presidente del club: «Il patron Iervolino? Vi assicuro che non ci lascia allo sbando, anzi. Si interessa tantissimo di tutto e ci trasmette molta carica. Se non parla pubblicamente non significa che non tenga alla Salernitana: è il primo a essere arrabbiato per questa situazione».