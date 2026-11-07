Salernitana ko a Sesto San Giovanni: l’Inter vince 1-0 con Charlys

La Salernitana incassa la quarta sconfitta della stagione allo stadio Breda di Sesto San Giovanni contro un’Inter che si dimostra superiore nei momenti chiave della sfida. Risulta decisiva la rete messa a segno da Charlys nel corso del primo tempo. Il verdetto è particolarmente amaro per i granata, che sprofondano al quindiciesimo posto in classifica e rischiano di essere risucchiati nella zona playout.

Le formazioni ufficiali in campo

Mister Di Bari cerca la solidità confermando il 4-4-2: Galeotti tra i pali; in difesa agiscono Llano, Capuano, Heinz e Anastasio; la mediana è affidata ad Achik, Tascone, De Boer e Villa; in avanti spazio alla coppia composta da D’Ursi e Lescano.

Più arrembante l’Inter disegnata da mister Vecchi, che opta per il 3-4-2-1: Melgrati in porta; linea difensiva con Bovio, Prestia e Jakirovic; centrocampo guidato da Amerighi, Kaczmarski, Fiordilino e Marello; Mosconi e Charlys agiscono sulla trequarti alle spalle di Zuberek.

Primo tempo: Charlys sblocca il match al Breda

Inter e Salernitana si danno battaglia nella prima frazione con un’intensa carica agonistica, dando vita a un incontro divertente. Per i nerazzurri il profilo più pericoloso è Mosconi. Al 4’ minuto l’attaccante si trova a pochi passi dalla porta di Galeotti, venendo murato dal tempestivo rientro dei difensori avversari.

Al 12’ la Salernitana reagisce con D’Ursi, che scatta in profondità e conclude di poco a lato. Poco dopo l’Inter crea un’altra grande occasione sempre con Mosconi, questa volta fermato dall’uscita di Galeotti.

Nel finale di tempo i padroni di casa alzano il ritmo. Charlys fa le prove del gol al 28’, andando a segno ma vedendosi annullare la marcatura per un tocco di mano. Al 40’ il trequartista infila nuovamente Galeotti a tu per tu: la posizione è regolare e la rete vale l’1-0. Gli uomini di Di Bari provano a scuotersi chiamando in causa Villa, ma la manovra risulta troppo debole per impensierire l’Inter. Si va al riposo con i granata sotto di una rete.

Secondo tempo: assedio granata nel finale ma l’Inter tiene

L’avvio di ripresa ritrova ritmi più blandi rispetto ai primi quarantacinque minuti. Con il passare del tempo l’Inter prende campo, mentre la Salernitana si compatta in attesa del momento favorevole per ripartire.

Al 57’ Amerighi sfugge alla retroguardia ospite e si invola verso la porta: Galeotti sfodera un intervento determinante per chiudere lo specchio. Per dare nuova energia alla squadra, mister Di Bari interviene con i cambi inserendo Cardoni e Gyabuaa al posto di Lescano e De Boer.

I nuovi innesti scuotono gli ospiti. Poco dopo Cardoni stacca di testa su cross di Achik, costringendo Melgrati a un grande intervento per deviare la palla sopra la traversa. L’inerzia del match si sposta dalla parte della Salernitana, che staziona stabilmente nella metà campo avversaria.

L’occasione principale per il pareggio arriva all’88’, ma Achik spreca a porta praticamente sguarnita. L’errore lascia forte rammarico tra le fila campane: non arrivano altre opportunità e la prima trasferta di Di Bari sulla panchina granata si chiude con una sconfitta.