Serie A e Serie B

Raimondo incanta in Serie A: doppietta alla Fiorentina per il talento con radici nel Cilento

Antonio Raimondo trascina il Frosinone contro la Fiorentina con una doppietta da incorniciare. Scopri le origini cilentane del classe 2004.

Di: Ernesto Rocco
Raimondo incanta in Serie A: doppietta alla Fiorentina per il talento con radici nel Cilento

Una prestazione da incorniciare firma l’ultimo turno di campionato, mettendo in luce uno dei profili più interessanti del panorama calcistico italiano. Antonio Raimondo, giovane attaccante in forza al Frosinone, è stato il grande protagonista della sfida contro la Fiorentina grazie a una doppietta decisiva. Il centravanti si è caricato il reparto offensivo sulle spalle, mostrando maturità tactica, fiuto del gol e una freddezza disarmante davanti alla porta avversaria. La sua prestazione ha regalato spunti fondamentali per il prosieguo della stagione della squadra ciociara, confermando come il lavoro sul settore giovanile e sui profili emergenti stia portando i frutti sperati sul terreno di gioco.

Profilo e origini cilentane del classe 2004

Nato nel 2004, il giovane talento si sta ritagliando uno spazio di primo piano nel calcio che conta, ma la sua storia personale affonda le radici in un territorio ben preciso. Raimondo mantiene infatti un legame strettissimo con la Campania e in particolare con il Cilento. Il padre dell’attaccante è originario di Ascea, noto comune della costiera cilentana, mentre la madre proviene da Metoio, frazione del comune di Ceraso. Un patrimonio di valori e appartenenza familiare che accompagna il calciatore nella sua crescita professionale, unendo l’orgoglio di un’intera comunità alle sue prime grandi soddisfazioni sui campi della Serie A.

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