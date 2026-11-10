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Cronaca

Pontecagnano, arrestata con oltre 5 chili di cocaina in auto: blitz della Squadra Mobile sulla SS18

La Polizia di Stato di Salerno arresta una donna a Pontecagnano Faiano: bloccata sulla SS18 con 5,5 kg di cocaina a bordo di un'auto a noleggio.

Di:
Emilio Malandrino
Cocaina Pontecagnano
2 min di lettura

I servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato di Salerno contro il traffico di sostanze stupefacenti hanno portato a un importante sequestro di droga nella Piana del Sele. Nella serata di venerdì 6 novembre, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto una donna residente a Pontecagnano Faiano, sorpresa con un ingente quantitativo di cocaina all’interno dell’autovettura su cui viaggiava.

Il controllo sulla Statale 18 e la perquisizione

L’operazione è scattata lungo la SS18, nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano, a breve distanza dallo svincolo con l’autostrada A3. Gli agenti della Squadra Mobile hanno intimato l’alt a un’automobile condotta dalla sola donna, risultata poi essere intestata a una società di noleggio.

L’atteggiamento visibilmente nervoso e irrequieto della conducente durante la verifica dei documenti ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione d’iniziativa del veicolo.

Sequestrati oltre 5 chili e mezzo di cocaina

L’ispezione dell’autovettura ha confermato i dubbi degli investigatori. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 5 pani di cocaina, per un peso complessivo lordo superiore ai 5,5 chilogrammi.

Di fronte al quadro indiziario e alla consistenza del carico intercettato, la donna è stata dichiarata in stato di arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata resa nota dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con nota firmata dal Procuratore Raffaele Cantone.

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