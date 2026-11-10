Salerno lancia “Rinata”: l’economia circolare che dona riscatto alle donne

Riuso, rinascita e creatività sono gli elementi chiave al centro di “Rinata”, il progetto presentato questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Salerno, nato dalla collaborazione tra Salerno Pulita e la Fondazione La Crisalide in Rete ETS.

L’iniziativa unisce economia circolare e inclusione sociale: tessuti e materiali raccolti attraverso i Centri Mobili di Raccolta e Riuso vengono recuperati e trasformati in borse e accessori dalla sartoria sociale “Trame di Rinascita”, che offre formazione e opportunità di autonomia economica a donne uscite da percorsi di violenza.

I primi risultati e il prossimo appuntamento a Salerno

Il progetto ha già prodotto i primi frutti: sono infatti 50 le borse commissionate dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno. L’obiettivo è fare di “Rinata” un vero e proprio marchio sociale, capace di dare una seconda vita agli oggetti e, soprattutto, nuove opportunità alle persone.

Il prossimo appuntamento sul territorio è fissato per il 14 novembre, con una raccolta speciale di cravatte nel quartiere Porto, destinate a diventare nuove creazioni artigianali.

Le voci delle istituzioni: inclusione sociale e tutela dell’ambiente

«Questo progetto dimostra come le politiche sociali possano trasformarsi in opportunità concrete per le persone più fragili», ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto. «Attraverso “Rinata” sosteniamo percorsi di autonomia e inclusione che consentono alle donne accolte dalla rete antiviolenza di valorizzare competenze e talenti, costruendo una nuova prospettiva di vita».

«Riuso, sostenibilità e solidarietà trovano in questa iniziativa una sintesi perfetta», ha sottolineato l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella. «Ogni tessuto recuperato diventa una risorsa e dimostra come la tutela dell’ambiente possa generare valore sociale e opportunità per l’intera comunità».

La sinergia tra territorio, aziende e Terzo Settore

«Con la firma di questo protocollo consolidiamo un percorso che mette in rete cittadini, istituzioni e associazioni», ha spiegato l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet. «I Centri Mobili di Raccolta e Riuso non sono soltanto strumenti per la corretta gestione dei materiali, ma luoghi attraverso i quali il riuso produce benefici ambientali e sociali tangibili per il territorio».

«La sartoria sociale non è semplicemente un laboratorio creativo», ha evidenziato la presidente della Fondazione La Crisalide in Rete ETS, Roberta Bolettieri. «Significa costruire autonomia economica per donne che hanno vissuto esperienze di violenza e che, proprio grazie a un lavoro e a una prospettiva di indipendenza, possono trovare la forza e il coraggio di uscire definitivamente da situazioni di abuso. “Rinata” rappresenta una concreta opportunità di riscatto. Ogni prodotto realizzato racconta una storia di rinascita e contribuisce a creare le condizioni perché altre donne possano riprendere in mano la propria vita e guardare con fiducia al futuro».

L’iniziativa è realizzata nell’ambito delle attività dell’Ambito Sociale S5, con il Comune di Salerno come ente capofila, e rappresenta un modello innovativo di collaborazione tra istituzioni, servizi sociali, economia circolare e Terzo Settore, finalizzato a costruire percorsi concreti di inclusione e autonomia attraverso il lavoro.