Sostenibilità marina e nutrizione: il progetto del Gal Pesca Magna Graecia fa tappa a Vibonati

Sensibilizzare i giovani sui temi della sostenibilità marina e della corretta nutrizione: è questo l’obiettivo principale del Gal Pesca Magna Graecia, che ha promosso un ciclo di iniziative per avvicinare gli studenti alla cultura marinara. L’iniziativa mira a stimolare la conoscenza delle tradizioni della pesca locale e a promuovere l’integrazione del pescato a chilometro zero all’interno di una dieta sana ed equilibrata. Nella giornata di ieri, il progetto ha fatto tappa presso il plesso scolastico di Vibonati.

Formazione e identità territoriale da Agropoli a Sapri

L’iniziativa si inserisce in un quadro di valorizzazione più ampio che coinvolge attivamente i comuni della fascia costiera del Cilento e i rispettivi istituti scolastici.

«L’Azione 3 del Gal Pesca Magna Graecia, che interessa i territori compresi da Agropoli a Sapri, mira a realizzare una serie di incontri formativi nelle scuole per far comprendere ai giovani l’importanza della qualità del nostro mare e dei prodotti che da esso derivano», ha affermato la coordinatrice del Gal Pesca Magna Graecia, Adele Ippolito. «È fondamentale valorizzare l’identità del nostro territorio».

Scuola e istituzioni insieme per la crescita del Cilento

Il coinvolgimento delle amministrazioni locali testimonia la centralità dell’iniziativa per lo sviluppo educativo e promozionale dell’area costiera cilentana.

«Nel 2025 abbiamo deciso di aderire al Gal proprio per offrire un’opportunità di crescita al nostro territorio», ha sottolineato l’assessore del Comune di Vibonati, Anna Maria Maiorano. «Molti dei nostri studenti conoscono già l’importanza del prodotto ittico all’interno della propria alimentazione, e oggi hanno l’occasione di apprendere sia la preparazione di un piatto sia le caratteristiche specifiche delle materie prime. È un progetto sul quale il Gal Pesca Magna Graecia ha investito molto e che abbiamo accolto da subito con grande favore».

Didattica attiva: lo show cooking coinvolge gli studenti

Il momento centrale dell’incontro ha visto protagonisti i ragazzi grazie a una sessione pratico-dimostrativa che ha catturato l’attenzione della platea scolastica.

Grande entusiasmo è stato espresso dai giovani alunni che hanno assistito allo show cooking realizzato in loro presenza, partecipandovi in modo attivo.

«Accogliamo con gioia il progetto del Gal Pesca Magna Graecia», ha concluso la responsabile del plesso scolastico di Vibonati, Elena Spano. «I ragazzi sono felici di prendere parte a questa iniziativa e si divertono a osservare e comprendere le fasi di realizzazione di un piatto. Questo tipo di esperienza è fondamentale perché rende l’apprendimento più dinamico, attivo e coinvolgente».