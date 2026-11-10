Cicerale, al via la 3ª edizione del Premio “Poesia sotto il Vischio”

Il Comune di Cicerale rilancia la propria vocazione culturale annunciando ufficialmente l’apertura delle iscrizioni per la terza edizione del Premio Letterario “Poesia sotto il Vischio”. Nato nel 2024 con l’obiettivo di stimolare la scrittura e promuovere il talento poetico, il concorso ha registrato un’importante crescita su scala nazionale, trasformando il piccolo borgo salernitano in un punto di riferimento per autori e appassionati di tutta Italia.

L’iniziativa, sostenuta negli anni anche dalla collaborazione di scrittori, poeti e testimonial del mondo della cultura e dei social, mira a creare uno spazio di dialogo e confronto intergenerazionale attraverso la parola scritta.

Le novità della terza edizione e le tre categorie in gara

La principale innovazione dell’edizione 2026 riguarda l’estensione del raggio d’azione alle fasce d’età più giovani, con l’introduzione di una sezione specifica ideata per incentivare la creatività dei bambini e dei ragazzi.

Il concorso è completamente gratuito, a tema libero e prevede la presentazione di un solo testo inedito in lingua italiana per partecipante. Le opere saranno suddivise in tre sezioni:

Giovanissimi : riservata alla fascia d’età compresa tra i 10 e i 13 anni;

: riservata alla fascia d’età compresa tra i 10 e i 13 anni; Giovani : destinata ai ragazzi dai 14 ai 17 anni;

: destinata ai ragazzi dai 14 ai 17 anni; Adulti: aperta a tutti gli autori dai 18 anni compiuti in su.

Una giuria tecnica presiederà la fase di valutazione dei componimenti, analizzandone l’originalità, la forza espressiva, la qualità linguistica e la carica emotiva. Per ciascuna categoria verranno assegnati tre premi principali, affiancati da eventuali menzioni d’onore o riconoscimenti speciali.

Il messaggio delle istituzioni e la cerimonia finale

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di un appuntamento culturale che continua ad ampliare i propri confini.

«Il Premio Poesia sotto il Vischio rappresenta un’iniziativa nella quale la nostra Amministrazione ha creduto sin dalla sua nascita – dichiara il Sindaco di Cicerale, avv. Giorgio Ruggiero. – Vedere un progetto nato nel nostro piccolo Comune crescere e raggiungere autori provenienti da tutta Italia è motivo di grande soddisfazione. Crediamo nel valore della cultura come strumento di aggregazione, partecipazione e valorizzazione del territorio. Con questa terza edizione intendiamo proseguire il percorso intrapreso, dedicando particolare attenzione alle nuove generazioni e offrendo loro ulteriori opportunità di espressione».

La fase conclusiva del concorso si svolgerà il 29 dicembre 2026 a Cicerale, all’interno del programma degli eventi natalizi del paese, durante la quale avverrà la premiazione ufficiale dei vincitori.

Modalità di invio e termini di scadenza

Gli elaborati devono essere trasmessi entro e non oltre il 15 dicembre 2026. La consegna può avvenire via e-mail all’indirizzo premiopoesiasottoilvischio@gmail.com oppure tramite consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cicerale. Il disciplinare completo e il modulo di iscrizione sono consultabili sui canali istituzionali dell’ente.