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Giuseppe Conte all’Unisa: attacco al Governo su sanità ed economia

Giuseppe Conte all'Università di Salerno critica la manovra finanziaria del Governo Meloni: focus su sanità, povertà e spesa militare

Di:
Roberta Foccillo
Giuseppe Conte all'Unisa: attacco al Governo su sanità ed economia
2 min di lettura

L’ex Presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, torna nel mondo accademico con un intervento all’Università degli Studi di Salerno. In occasione della presentazione del suo libro “Una nuova primavera”, l’ex Premier ha tracciato un bilancio critico delle ultime manovre finanziarie del Governo Meloni, contestando apertamente le scelte adottate in materia di sanità pubblica, interventi sociali ed economia.

Ad accogliere Conte in un gremito Teatro d’Ateneo sono stati il Rettore Virgilio D’Antonio e un’ampia dotazione di studenti e docenti. Tra le autorità presenti in prima fila anche il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Il dibattito si è incentrato sulla necessità di offrire alle nuove generazioni strumenti concreti di comprensione della politica contemporanea e delle sfide della modernità.

L’attacco sulla manovra economica e la spesa militare

L’affondo del leader pentastellato contro l’Esecutivo si è concentrato sulla gestione delle risorse pubbliche e sul definanziamento dei servizi essenziali:

«Il Paese è in sofferenza, servivano misure strutturali e non pezze. Il governo doveva tassare gli extraprofitti di colossi energetici, armi e finanza; invece ha destinato 14 miliardi alle armi. La sanità è al collasso, definanziata. Ci sono 5 milioni e 600mila italiani che rinunciano alle cure per motivi economici. Questo governo deve andare a casa, ora tocca a noi».

Emergenza sociale e politiche di sostegno al reddito

Conte ha evidenziato il crescente disagio sociale nel Paese, richiamando l’attenzione sulle ultime stime relative alla povertà. Il leader del M5S ha difeso l’efficacia delle misure di sostegno al reddito e sollecitato un contestuale rafforzamento delle politiche attive del lavoro mediante il coinvolgimento diretto delle Regioni.

«Ci sono oltre 14 milioni di cittadini in povertà e oltre un milione di bambini indigenti. Non si può fare cassa sulle fasce fragili. Gli abusi? Vanno contrastati, ma serve una riforma organica per la riqualificazione e il reinserimento dei lavoratori», ha ribadito durante il suo intervento.

Il nodo delle alleanze politiche in Campania

Nessun commento di dettaglio, infine, sugli assetti interni alla coalizione progressista in Campania. Sollecitato dai cronisti su un eventuale ruolo politico di Vincenzo De Luca, il leader del Movimento 5 Stelle ha preferito non entrare nel merito della vicenda, rimandando ogni valutazione al diretto interessato.

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