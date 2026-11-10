Tg InfoCilento 10 novembre 2026, edizione delle 13.55

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Raffaella Giaccio. Il tg di InfoCilento va in onda ogni giorno alle 13.55 in diretta sul Canale 79 del digitale terrestre (in replica alle 16.55 e 23.55), in streaming su InfoCilento.it e sui canali social di InfoCilento.
Argomenti
Altre notizie di Video
- Michele Emiliano a Cuccaro Vetere: «Libertà di stampa e riscatto del Sud, la lezione del mio romanzo»10 Novembre 2026
- Giuseppe Conte all’Unisa: attacco al Governo su sanità ed economia10 Novembre 2026
- Castellabate, blitz della Municipale: sequestrati 300 botti illegali e scoperti lavoratori in nero10 Novembre 2026
- “Anteprima News” del 10 novembre 202610 Novembre 2026
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app