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Michele Emiliano a Cuccaro Vetere: «Libertà di stampa e riscatto del Sud, la lezione del mio romanzo»

Michele Emiliano presenta "L’alba di San Nicola" a Cuccaro Vetere: una riflessione su guerra, giornalismo d'inchiesta e il futuro del Mezzogiorno

Di:
Ernesto Rocco
Michele Emiliano a Cuccaro Vetere: «Libertà di stampa e riscatto del Sud, la lezione del mio romanzo»
2 min di lettura

Un’atmosfera suggestiva, quella dell’ex Convento Francescano di Cuccaro Vetere, ha fatto da cornice alla presentazione de “L’alba di San Nicola“, l’opera di Michele Emiliano. L’ex governatore della Puglia e già sindaco di Bari, affiancato dal sindaco di Cuccaro Vetere Simone Valiante, dall’assessore Aldo Luongo, dal giornalista Adolfo Pappalardo e dall’avvocato Franco Maldonato, ha incontrato il pubblico cilentano per ripercorrere le pagine del suo libro, cogliendo l’occasione per lanciare precisi messaggi politici e sociali.

Guerra, pacifismo e la figura di Antonia

L’opera affonda le sue radici nei ricordi personali e nelle memorie familiari legate ai conflitti del passato, aprendosi a un’ampia riflessione sul valore della pace. «È un romanzo che parla delle donne, del Sud, dell’indagine giudiziaria penale, ma anche dell’orrore della guerra», ha spiegato Emiliano. «I soldati — quelli che vanno in guerra sul serio, non i politici che li mandano o i loro comandanti — sono i veri pacifisti professionisti: sanno perfettamente che cos’è il conflitto e lo odiano profondamente». Tra le figure chiave della narrazione spicca Antonia, una giornalista d’inchiesta che incarna la complessa realtà dell’informazione investigativa, tema particolarmente caro all’autore dati i suoi trascorsi da magistrato.

Libertà d’informazione e il riscatto del Mezzogiorno

Durante il dibattito, il focus si è spostato sulle prospettive di sviluppo e di tutela demografica del Mezzogiorno, unitamente al ruolo dell’editoria. «Attraverso l’entusiasmo e la voglia di battersi per la giustizia e per l’uguaglianza, l’auspicio è che il Sud Italia riesca a riscattare una storia difficile», ha sottolineato l’autore, affrontando poi il tema del pluralismo: «L’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali è una stupidaggine. I giornali liberi e con editori puri vanno sostenuti, altrimenti l’informazione resterà solo nelle mani di chi detiene grandi patrimoni o interessi da difendere».

Il Premio “Città del Palio” e i prossimi appuntamenti a Cuccaro Vetere

A margine dell’evento, durante il quale ad Emiliano è stato consegnato il Premio “Città del Palio”, gli organizzatori hanno tracciato il bilancio di un incontro inserito all’interno di una più ampia rassegna culturale. Il programma del comune cilentano prosegue nelle prossime settimane: tra gli ospiti attesi a Cuccaro Vetere figura anche Padre Enzo Fortunato.

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