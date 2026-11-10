Attualità

Agropoli: donazione del sangue e solidarietà, grande partecipazione al Liceo Gatto

Convegno sull'importanza della donazione del sangue all'Auditorium del Liceo Gatto di Agropoli in collaborazione con l'AVIS. L'evento in memoria di Giampietro Marra

Di:
Raffaella Giaccio
Agropoli: donazione del sangue e solidarietà, grande partecipazione al Liceo Gatto
2 min di lettura

Sensibilizzare i giovani sull’importanza della donazione del sangue e promuovere una cultura della solidarietà e della responsabilità verso il prossimo. È stato questo il filo conduttore del convegno organizzato dal Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli in collaborazione con l’AVIS Comunale di Agropoli, svoltosi questa mattina presso l’Auditorium dell’istituto.

L’iniziativa ha rappresentato un fondamentale momento di informazione e confronto, coinvolgendo il mondo della scuola, i rappresentanti dell’associazione e diversi professionisti del settore sanitario.

Il valore del dono e della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni

Attraverso gli interventi dei relatori e le testimonianze di alcuni cittadini, l’incontro ha permesso di approfondire il significato della donazione, la sua centralità per il sistema sanitario e il valore di un gesto volontario in grado di salvare vite umane.

Particolare attenzione è stata rivolta alle nuove generazioni, con l’obiettivo di diffondere tra gli studenti una maggiore consapevolezza e avvicinarli alla cultura del dono. Donare il sangue non costituisce soltanto un atto di generosità, ma si configura come una scelta di cittadinanza attiva, solidarietà e cura verso chi si trova in condizioni di bisogno.

L’appuntamento ha ribadito la necessità di informare e coinvolgere i giovani, affinché la donazione possa diventare un gesto sempre più consapevole e parte integrante del tessuto culturale della comunità.

Il ricordo di Giampietro Marra e l’eredità per la comunità cilentana

La giornata è stata inoltre dedicata alla memoria di Giampietro Marra, giovane di Agropoli scomparso nel mese di settembre, la cui prematura scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità cilentana. Appassionato di musica e teatro, amava la vita in tutte le sue espressioni. Il suo ricordo ha così accompagnato un’iniziativa incentrata sul valore del dono, della solidarietà e dell’attenzione verso gli altri.

Argomenti
Altre notizie di Video
Tutte le notizie di Video →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità