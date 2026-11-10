Agropoli: donazione del sangue e solidarietà, grande partecipazione al Liceo Gatto

Sensibilizzare i giovani sull’importanza della donazione del sangue e promuovere una cultura della solidarietà e della responsabilità verso il prossimo. È stato questo il filo conduttore del convegno organizzato dal Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli in collaborazione con l’AVIS Comunale di Agropoli, svoltosi questa mattina presso l’Auditorium dell’istituto.

L’iniziativa ha rappresentato un fondamentale momento di informazione e confronto, coinvolgendo il mondo della scuola, i rappresentanti dell’associazione e diversi professionisti del settore sanitario.

Il valore del dono e della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni

Attraverso gli interventi dei relatori e le testimonianze di alcuni cittadini, l’incontro ha permesso di approfondire il significato della donazione, la sua centralità per il sistema sanitario e il valore di un gesto volontario in grado di salvare vite umane.

Particolare attenzione è stata rivolta alle nuove generazioni, con l’obiettivo di diffondere tra gli studenti una maggiore consapevolezza e avvicinarli alla cultura del dono. Donare il sangue non costituisce soltanto un atto di generosità, ma si configura come una scelta di cittadinanza attiva, solidarietà e cura verso chi si trova in condizioni di bisogno.

L’appuntamento ha ribadito la necessità di informare e coinvolgere i giovani, affinché la donazione possa diventare un gesto sempre più consapevole e parte integrante del tessuto culturale della comunità.

Il ricordo di Giampietro Marra e l’eredità per la comunità cilentana

La giornata è stata inoltre dedicata alla memoria di Giampietro Marra, giovane di Agropoli scomparso nel mese di settembre, la cui prematura scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità cilentana. Appassionato di musica e teatro, amava la vita in tutte le sue espressioni. Il suo ricordo ha così accompagnato un’iniziativa incentrata sul valore del dono, della solidarietà e dell’attenzione verso gli altri.