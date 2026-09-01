Agropoli piange Giampietro Marra, morto a 37 anni: il dolore del Cilento

Una comunità intera si stringe attorno alla famiglia Marra per la scomparsa di Giampietro, figlio del noto musicista Gianfranco Marra, deceduto appena due anni fa. Una malattia aggressiva lo ha portato via in poco tempo, lasciando sgomento e dolore tra quanti lo conoscevano.

La battaglia contro la malattia e la gara di solidarietà

È un giorno di profondo cordoglio per Agropoli e per tutto il Cilento. A soli 37 anni è venuto a mancare Giampietro Marra, un giovane stimato, benvoluto e conosciuto da tantissime persone per il suo impegno, la sua passione per la cultura e il suo amore per la musica, ereditato dal padre.

Una notizia che ha lasciato l’intero territorio incredulo. Giampietro stava combattendo contro un grave male che lo ha portato via in maniera rapida e inaspettata. Era ricoverato presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno; proprio nei giorni scorsi, nel Cilento, si era mobilitata una vera e propria gara di solidarietà per la donazione di sangue, nella speranza di poterlo aiutare. Oggi, a quella speranza, è subentrato un dolore difficile da accettare.

L’impegno per la cultura, il teatro e la musica ad Agropoli

Giampietro era un ragazzo pieno di interessi e di passioni. La musica, innanzitutto, ma anche il teatro, la cultura e le tante espressioni artistiche che negli anni lo hanno visto protagonista e impegnato nella realizzazione di numerose manifestazioni ad Agropoli e in diverse realtà del Cilento.

Era una presenza attiva nella vita culturale del territorio, sempre pronto a mettere entusiasmo, idee ed energie a disposizione delle iniziative della sua comunità. Una passione per l’arte che lo legava naturalmente al padre Gianfranco, con il quale condivideva l’amore per le note.

Il cordoglio sui social e il ricordo della comunità cilentana

La sua scomparsa ha provocato un’ondata di commozione. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio, incredulità e affetto lasciati da amici, conoscenti, artisti e da quanti hanno avuto modo di incontrarlo e condividere con lui momenti di vita e di cultura. Testimonianze che raccontano quanto Giampietro fosse stimato e benvoluto da tutti.

Giampietro se ne va troppo presto, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia e in una comunità che oggi si ritrova a piangere uno dei suoi giovani migliori. Resta il ricordo di un ragazzo che amava la musica, il teatro, la cultura e, soprattutto, la vita; un giovane che aveva ancora tanti progetti, idee e tanta strada davanti a sé.

Resta l’affetto di un territorio che, in questi giorni difficili, aveva già dimostrato concretamente di volergli stare accanto. Adesso quel sostegno si trasforma in un grande abbraccio alla famiglia Marra, nel silenzio e nel dolore di una perdita improvvisa che lascia tutti sgomenti. L’ultimo saluto si terrà domani, mercoledì 2 settembre, alle ore 14.30 ad Eredita.