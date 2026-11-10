Agropoli si illumina per il Natale: accensione delle luci a fine novembre

La Città di Agropoli si proietta verso le festività natalizie e accelera la macchina organizzativa. Nel centro urbano sono ufficialmente iniziati i lavori per il montaggio degli allestimenti luminosi che accompagneranno residenti e visitatori durante la stagione 2026/2027. La vera novità di quest’anno riguarda la tempistica: l’Amministrazione comunale ha scelto di anticipare la tabella di marcia, garantendo l’accensione di luci e installazioni già entro la fine di novembre.

Squadre di operai sono al lavoro nelle principali vie e piazze cittadine per posizionare le luminarie artistiche, concepite per trasformare il cuore della città costiera in uno scenario suggestivo e di forte attrattiva turistica. Tra le attrazioni più attese si conferma il ritorno della Casa degli Elfi, lo spazio interamente dedicato ai bambini e alle famiglie destinato a rappresentare uno dei poli centrali delle attività ricreative del territorio.

Sostegno al commercio e promozione turistica del Cilento

La scelta di anticipare l’apertura delle rassegne natalizie è stata rivendicata con decisione dal sindaco Roberto Mutalipassi e dall’assessore al Turismo e agli Eventi Roberto Apicella. L’obiettivo perseguito dall’esecutivo cittadino è duplice: da un lato regalare alla comunità locale un’atmosfera festiva con diverse settimane di anticipo, dall’altro offrire un concreto e immediato supporto al tessuto commerciale ed economico della città in un periodo strategico per i consumi.

L’accensione anticipata delle luminarie artistiche farà da apripista all’intero cartellone degli appuntamenti. L’attesa tra i cittadini e gli operatori commerciali della zona è alta, mentre si definiscono gli ultimi dettagli prima della pubblicazione ufficiale del programma completo della rassegna.

Atteso nei prossimi giorni il calendario ufficiale degli eventi

Nei prossimi giorni il Comune di Agropoli diffonderà il calendario dettagliato con tutti gli appuntamenti culturali, gli spettacoli di intrattenimento e le iniziative promozionali dedicate ai visitatori. Nel frattempo, l’avvio dei cantieri e l’installazione dei primi elementi decorativi confermano che ad Agropoli il conto alla rovescia per le festività natalizie è ufficialmente iniziato.