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Casa e rigenerazione a Salerno: cresce il bisogno di alloggi accessibili

Con le domande ERP in aumento del 44% in Campania, la UIL Salerno chiede una rigenerazione urbana mirata ad alloggi sociali, servizi e tutela del territorio.

Di:
Luisa Monaco
Patrizia Spinelli
3 min di lettura

La provincia di Salerno si trova di fronte a una sfida cruciale che lega pianificazione urbanistica, tenuta sociale ed emergenza abitativa. La recente regolamentazione della Regione Campania sugli incentivi alla rigenerazione urbana — che concede incrementi volumetrici fino al 20% in caso di interventi semplici e fino al 35% con demolizione e ricostruzione — richiede una governance locale attenta, da attuare attraverso gli strumenti di pianificazione comunali per evitare che le deroghe si traducano in mere operazioni speculative. A fronte di un incremento del 44% delle richieste per un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) a livello regionale, l’ampliamento dei volumi edili deve corrispondere a una reale offerta di alloggi sociali e servizi di prossimità.

L’impatto dell’emergenza abitativa a Salerno e nei comuni della provincia

L’urgenza del diritto alla casa è testimoniata dai dati ufficiali dell’Avviso ERP 2026, che ha visto pervenire in Campania ben 45.726 domande, segnando un netto incremento rispetto al 2022. Il capoluogo salernitano e i principali centri della provincia registrano una pressione crescente sulle graduatorie pubbliche:

  • Salerno (Capoluogo): 1.522 richieste (+20,3% rispetto al precedente bando);
  • Cava de’ Tirreni: 511 domande;
  • Angri: 506 domande;
  • Battipaglia: 506 domande;
  • Eboli: 462 domande;
  • Nocera Inferiore: 444 domande;
  • Pagani: 420 domande;

Questa domanda diffusa riflette una condizione di fragilità economica accentuata: sebbene il reddito disponibile pro capite registrato nel 2024 per le famiglie residenti nella provincia salernitana si attesti sui 18.556 euro, oltre un contribuente su tre (il 32,6%) dichiara un imponibile annuale pari o inferiore ai 10.000 euro, rendendo problematico l’accesso al mercato privato delle locazioni.

Invecchiamento della popolazione e trasformazione dei quartieri

Alle criticità di carattere economico si sommano le dinamiche demografiche. Al 31 dicembre 2024, la popolazione residente nella provincia di Salerno è scesa a 1.055.372 abitanti (con un calo annuale di 2.646 unità) ed evidenzia un’età media di 45,8 anni. L’indice di vecchiaia ha raggiunto quota 186,6, attestando la presenza di circa 187 ultra sessantacinquenni ogni 100 giovani di età inferiore ai 15 anni.

Il progressivo invecchiamento demografico impone di indirizzare la riqualificazione degli spazi urbani verso modelli abitativi privi di barriere architettoniche, coordinati con strutture assistenziali territoriali, spazi verdi e reti di mobilità sostenibile.

Le richieste del sindacato: pianificazione, edilizia sociale e legalità nei cantieri

Per evitare un’applicazione frammentaria degli incentivi volumetrici, la Feneal UIL e la UIL Salerno sollecitano le amministrazioni comunali ad predisporre una mappatura pubblica ed esaustiva degli immobili e delle aree suscettibili di intervento. Viene inoltre richiesto l’avvio di un tavolo di confronto con le parti sociali, le associazioni degli inquilini e le realtà del terzo settore.

Un punto centrale riguarda l’applicazione della normativa vigente sulla riconversione a uso residenziale dei complessi industriali e produttivi dismessi, la quale prescrive la destinazione di almeno il 30% della volumetria complessiva all’edilizia residenziale sociale. Parallelamente alla destinazione d’uso, le organizzazioni sindacali richiamano l’esigenza di assicurare il rispetto dei contratti di lavoro e gli standard di sicurezza all’interno dei cantieri edili.

«La rigenerazione deve rispondere a questi bisogni: la rendita immobiliare non può venire prima delle persone. Per la UIL rigenerare significa dare una casa, servizi e futuro ai territori. Se gli incentivi aumentano il valore degli immobili ma non migliorano la vita delle persone, non è rigenerazione: è speculazione. Il territorio è un bene comune. La casa è un diritto. Gli incentivi pubblici devono restituire valore pubblico.», dichiara Patrizia Spinelli, Coordinatrice UIL Salerno

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