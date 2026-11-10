Padula lancia “Valle delle Radici”: storia e turismo delle origini a Matera

Il Comune di Padula e il Vallo di Diano puntano con decisione sul turismo delle origini e sulla valorizzazione della memoria storica, presentando a Matera, in occasione della quinta edizione di Roots-IN (Borsa Internazionale del Turismo delle Origini), il progetto integrato “Valle delle Radici: le terre dei migranti”.
L’iniziativa, guidata dalla sindaca Michela Cimino e promossa dall’amministrazione comunale con l’impegno dell’assessore al Turismo Antonio Fortunati, individua nel patrimonio culturale e nel legame con i discendenti degli emigrati meridionali una leva strategica per lo sviluppo economico, sociale e turistico del territorio.
Una rete territoriale per la valorizzazione del Vallo di Diano
Il progetto “Valle delle Radici” vede Padula nel ruolo di comune capofila di un’aggregazione istituzionale che coinvolge otto municipalità del Vallo di Diano: Atena Lucana, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana,Polla, San Pietro al Tanagro e Sanza.
Per sostenere l’articolato programma di promozione e tutela, l’amministrazione collabora con partner tecnici e culturali strategici:
- Il Centro per il Recupero, Restauro e Rigenerazione delle Aree Interne (CRRRAI)
- Il Museo del Cognome
- La Casa Museo Joe Petrosino
- L’Associazione Tanos
- Epson Italia, in qualità di sponsor tecnico per la digitalizzazione degli archivi storici
L’iniziativa si avvale inoltre del patrocinio formale della Comunità Montana Vallo di Diano e del GAL Vallo di Diano.
Il percorso urbano delle radici e le tappe storico-culturali
Tra le anteprime presentate durante il salone di Matera figura il nuovo itinerario urbano permanente delle radici padulesi,sviluppato attraverso undici stazioni conoscitive segnalate da placche ceramiche artigianali realizzate dal maestro locale Gianluca d’Elia.
L’itinerario attraversa i luoghi simbolo della comunità padulese e comprende:
- L’Antica Fontana di Santa Maria (punto di partenza)
- Il Forno di Armando e la Merceria Di Gregorio
- Il Museo del Cognome e la Fontana dei Sarli
- La Casa Museo Joe Petrosino e la Barberia di Antonio
- La sede destinata al futuro Museo dell’Emigrazione Meridionale
- La Valle dei Mulini, il Convento di San Francesco e il Parco degli Antenati
Tutela del patrimonio materiale e cooperazione internazionale
Gli aspetti scientifici e operativi dedicati alla protezione dei beni culturali sono stati approfonditi dall’architetto Vincenzo Biancamano e dai professionisti del collettivo CRRRAI, tra cui lo scultore Angelo Chirichella, la fotoreporter Joyce Donnarumma, la genealogista Myriam Picone, il direttore scientifico Fabio Ragone, l’archeologo Pasquale Raso e l’ingegnere ambientale Onofrio Villani. Il gruppo ha delineato un modello multidisciplinare finalizzato alla salvaguardia e alla fruizione turistica del patrimonio delle aree interne.
Sul fronte estero, la rete culturale conta già l’adesione di oltre 300 soggetti tra associazioni, università, musei ed enti locali dislocati in Argentina, Uruguay, Brasile, Colombia e Stati Uniti. Nell’ambito di questa sinergia globale, sono attualmente in corso le pratiche formali per il gemellaggio tra Padula e la città di Barranquilla (Colombia) e tra Montesano sulla Marcellana e Fagundes Varela (Brasile).
Nasce il MUDEM: museo fisico, riproduzione virtuale e Info Point in Argentina
L’obiettivo chiave a lungo termine dell’amministrazione padulese è la nascita del MUDEM (Museo dell’Emigrazione Meridionale) all’interno del centro storico del borgo. Gli interventi programmati per il prossimo biennio prevedono l’integrazione tra strutture fisiche e risorse digitali, con lo sviluppo di un’applicazione dedicata alla fruizione virtuale dell’esposizione e la creazione di un Info Point stabile presso il Museo Ferroviario di Avellaneda, in Argentina, ideato per orientare i discendenti degli emigrati nell’analisi della storia familiare e nell’organizzazione del viaggio di ritorno.
«Con “Valle delle Radici” vogliamo valorizzare la storia di Padula e rafforzare il legame con i tanti padulesi emigrati e i loro discendenti. Le nostre radici rappresentano un patrimonio da custodire e trasmettere alle nuove generazioni. In questa direzione, il futuro Museo dell’Emigrazione Meridionale sarà un progetto fondamentale: un luogo di memoria e di incontro, capace di raccontare le storie di chi è partito e di mantenere vivo il rapporto con la propria terra d’origine», dichiara la Sindaca Michela Cimino.
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