Padula, Vincenzo Flinio è il nuovo comandante dei Carabinieri

Cambio al vertice della Stazione dei Carabinieri di Padula. Il Maresciallo Vincenzo Flinio ha assunto ufficialmente il comando del presidio dell’Arma ed è stato ricevuto questa mattina in Municipio dalla sindaca Michela Cimino, la quale gli ha rivolto il benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro a nome dell’intera comunità locale.

Collaborazione istituzionale per la sicurezza del territorio

Nel corso dell’incontro istituzionale, la prima cittadina ha ribadito l’importanza della costante collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i Carabinieri per garantire sicurezza, legalità e un presidio di vicinanza ai cittadini,sottolineando il ruolo fondamentale dell’Arma come punto di riferimento imprescindibile per il territorio del Vallo di Diano.

I ringraziamenti ai militari e al Comando di Sala Consilina

La sindaca Cimino ha inoltre espresso profonda gratitudine al Vicebrigadiere Antonio Salvi e a tutti i militari della Stazione di Padula per l’impegno profuso nel lavoro quotidiano. Un riconoscimento particolare è stato espresso per le recenti e brillanti indagini che hanno consentito di individuare ed arrestare i responsabili di una serie di furti di gasolio registrati nelle ultime settimane nell’area.

Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto al Capitano Veronica Pastori, alla guida della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, per l’attenzione prioritaria e la costante presenza garantite a tutela del territorio.