Montecorice in podcast: alla scoperta del borgo cilentano tra mare e ulivi

Montecorice non si svela subito: chiede al viaggiatore di rallentare il passo, di mettersi in ascolto e di lasciarsi guidare dal vento e dal mare. Si apre con queste atmosfere contemplative il nuovo capitolo del progetto “Cilento Vallo di Diano Experience” — cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito dell’Avviso pubblico per la valorizzazione dei Comuni a vocazione turistica con siti UNESCO — che annuncia l’uscita, fissata per domenica 15 novembre, della nuova puntata della serie di podcast dedicata a Montecorice.

Un borgo che custodisce un perfetto equilibrio tra l’orizzonte infinito della terra e il mantello verde degli ulivi che abbracciano le colline, custodendo sentieri e torri costiere cariche di secoli. A dar voce a questo viaggio acustico è l’attore Luigi Pisani (cilentano di nascita e romano d’adozione), che guida l’ascoltatore in un percorso sensoriale disponibile in streaming e download sul portale ufficiale del progetto, sull’app dedicata e sui canali social ufficiali.

Montecorice: un mosaico di identità e bellezza

Montecorice non è soltanto un borgo principale, ma un vero e proprio mosaico di piccoli paesi e frazioni, ognuno con una propria anima e un fascino discreto.

Cosentini: un piccolo gioiello immerso negli ulivi, dove il silenzio è quasi assoluto e le antiche case in pietra sembrano sfogliare le pagine di un libro di storia.

un piccolo gioiello immerso negli ulivi, dove il silenzio è quasi assoluto e le antiche case in pietra sembrano sfogliare le pagine di un libro di storia. Fornelli: un borgo raccolto e autentico, dove la vita scorre tra orti, piazzette e tradizioni tramandate di generazione in generazione.

un borgo raccolto e autentico, dove la vita scorre tra orti, piazzette e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Zoppi: una frazione discreta e nascosta, dove le antiche abitazioni in pietra sono state trasformate in accoglienti bed and breakfast e agriturismi immersi nella natura.

una frazione discreta e nascosta, dove le antiche abitazioni in pietra sono state trasformate in accoglienti bed and breakfast e agriturismi immersi nella natura. Agnone Cilento: la gemma marinara del territorio, caratterizzata da una splendida baia in cui il blu del mare incontra il verde intenso della vegetazione mediterranea, offrendo scorci di autentica bellezza e tranquillità.

Oltre l’ascolto: una visione strategica per il territorio

Il podcast si inserisce nella più ampia strategia di promozione integrata del progetto Cilento Vallo di Diano Experience — che vede come capofila il Comune di Capaccio Paestum insieme a una rete di comuni custodi di identità e bellezza (Ascea, Castellabate, Ceraso, Montecorice, Padula, Perdifumo, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento e Serramezzana) — unendo cultura, natura, enogastronomia e accoglienza per costruire un’offerta turistica unitaria e duratura.

Attraverso azioni coordinate che spaziano dalla piattaforma digitale e l’app interattiva ai roadbook dedicati alla mobilità lenta, il progetto getta le basi operative per la futura DMO (Destination Management Organization) del territorio: un modello di governance partecipata pensato per aggregare servizi, destagionalizzare i flussi e presentare il Cilento e il Vallo di Diano ai mercati nazionali e internazionali con una voce forte e riconoscibile.

L’appuntamento con la nuova puntata su Montecorice è fissato per domenica 15 novembre sul portale ufficiale, sull’app e sui canali social: un invito aperto a viaggiatori e sognatori a mettersi in cammino, per ascoltare il battito di un territorio che sceglie di raccontarsi insieme. La staffetta sonora non si ferma: il viaggio proseguirà nelle prossime settimane con la tappa dedicata a San Mauro Cilento.