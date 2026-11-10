Sant’Arsenio: la Cooperativa Il Sentiero inaugura la Comunità tutelare San Vito

Sant’Arsenio si prepara ad accogliere una nuova struttura socio-assistenziale dedicata alla tutela e al sostegno dei soggetti più fragili. Giovedì 12 novembre, alle ore 11, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Comunità tutelare “San Vito”, un servizio residenziale pensato per garantire assistenza continuativa e un ambiente protetto alle persone adulte non autosufficienti. Promossa dalla Cooperativa sociale “Il Sentiero” in stretta collaborazione con le istituzioni locali, la nuova realtà risponde alla crescente domanda di interventi integrati per la salute e il benessere sociale presenti sul territorio del Vallo di Diano e delle aree limitrofe.

Un modello di assistenza integrato per le persone fragili

La nascita della struttura di Sant’Arsenio si inserisce in un percorso assistenziale consolidato nel tempo, volto a strutturare una rete capillare di interventi dedicati alle vulnerabilità fisiche, psichiche o sociali. La gestione della nuova comunità fa tesoro del bagaglio professionale già maturato dal terzo settore in altre esperienze d’eccellenza nell’ambito della residenzialità protetta.

«Questo nuovo servizio – dice Fiore Marotta, presidente della Cooperativa sociale Il Sentiero – nasce per offrire risposte concrete ai bisogni assistenziali del territorio e si colloca pienamente all’interno del nostro sistema integrato di servizi alla persona. Un sistema che è radicato in un’esperienza consolidata e che rappresenta il patrimonio professionale ed umano su cui abbiamo posto le basi della gestione della Comunità tutelare per persone non autosufficienti, prima ad Ottati nel 2023 e oggi a Sant’Arsenio».

Caratteristiche della struttura e servizi offerti

L’immobile risponde a precisi requisiti funzionali e di comfort per accogliere gli utenti in totale sicurezza. La Comunità tutelare dispone di otto camere doppie ed è fornita di spazi comuni e sanitari all’avanguardia: una sala multifunzionale, una sala da pranzo, un ambulatorio infermieristico, una palestra attrezzata per le attività motorie e riabilitative e il servizio di lavanderia.

Per garantire una presa in carico globale di ciascun ospite, la struttura si avvale di un’équipe multidisciplinare composta da operatori socio-sanitari, educatori, psicologo, infermiere e assistente sociale. Il programma giornaliero prevede inoltre numerose attività finalizzate al mantenimento delle capacità cognitive e relazionali, tra cui laboratori creativi, arteterapia, iniziative musicali, letture guidate e sessioni di attività motoria.

La rigenerazione degli spazi pubblici e la sinergia istituzionale

Il progetto valorizza il patrimonio pubblico cittadino grazie all’adeguamento di locali comunali posti al primo piano del plesso in Località San Vito, riqualificati attraverso l’impiego di risorse regionali. L’opera testimonia l’importanza dell’alleanza tra pubblica amministrazione e terzo settore per il potenziamento dei servizi di welfare locale.

«La Comunità tutelare – dichiara Donato Pica, sindaco di Sant’Arsenio – sorge all’interno di locali al primo piano della struttura comunale in Località San Vito, spazi adeguati e ristrutturati grazie ad un finanziamento regionale. Siamo particolarmente soddisfatti per l’apertura di questa nuova realtà che rappresenta un servizio di fondamentale importanza nonché un valore aggiunto per l’intero territorio; si tratta di un risultato significativo che conferma l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare le strutture pubbliche e nel promuovere servizi a favore delle fasce più fragili della popolazione».

L’avvio dell’attività rappresenta il frutto di un lavoro di rete che coinvolge l’intero ambito sociale di riferimento, unendo istituzioni pubbliche, enti gestori e famiglie in un patto di fiducia e cura della persona.

«Questa inaugurazione rappresenta il risultato di una sinergia tra il privato sociale e le istituzioni – conclude Fiore Marotta – ringraziamo il Comune di Sant’Arsenio, il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni e sin da ora tutte le famiglie che vorranno riporre la loro fiducia nel nostro operato».