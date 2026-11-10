Strada Aversana: al via il piano di bonifica e le telecamere anti-degrado

La Provincia di Salerno avvia un intervento strutturato per la riqualificazione e la messa in sicurezza della Strada Aversana, un’arteria viaria fondamentale per il territorio che per anni ha subito gli effetti dell’incuria e dell’abbandono abusivo dei rifiuti. Il nuovo progetto si basa sulla cooperazione tra gli enti territoriali e i Comuni interessati, impostando un piano d’azione ad ampio raggio destinato a garantire decoro urbano e viabilità sicura a residenti, automobilisti e imprese commerciali della zona.

Il piano d’azione tra manutenzione e contrasto all’inciviltà

La strategia operativa definita dalle istituzioni si sviluppa su due direttrici principali. Da un lato vengono attuati interventi di pulizia straordinaria lungo l’intero tracciato, con l’eliminazione delle micro-discariche nate nel tempo, la bonifica completa delle piazzole di sosta e il taglio della vegetazione incolta che riduce la visibilità.

Dall’altro lato, il piano punta sulla prevenzione dei reati ambientali attraverso la tecnologia. Nei punti maggiormente critici vengono posizionate telecamere di videosorveglianza e fototrappole ad alta definizione, operative h24, collegate con le forze dell’ordine e la polizia locale per identificare e sanzionare immediatamente chiunque abbandoni rifiuti in modo illegale.

Le parole del presidente della Provincia di Salerno

L’iniziativa segna un cambio di passo nella gestione delle infrastrutture viarie locali, orientato a creare un presidio costante sul territorio per impedire il reiterarsi di fenomeni di degrado.

“Dopo troppi anni di attesa, interveniamo finalmente in maniera concertata e sinergica con le amministrazioni comunali del territorio” dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente. “Non si tratta di una semplice operazione isolata di pulizia, ma dell’avvio di un modello permanente di controllo e salvaguardia della Strada Aversana. L’installazione delle telecamere nei punti più a rischio è un segnale chiaro: tolleranza zero verso i gesti di inciviltà e cafoneria che deturpano il nostro paesaggio e mettono a rischio la sicurezza stradale e ambientale”.