Sicurezza e decoro sulla SP 417 “Aversana”: via ai lavori di manutenzione

L’arteria provinciale SP 417 “Aversana” è al centro di un piano strutturato di interventi straordinari volti al ripristino della sicurezza stradale, della vivibilità e del decoro urbano. Il progetto, promosso dalla provincia di Salerno per ottimizzare la scorrevolezza dei flussi di traffico su questa importante via a scorrimento veloce, prevede un’azione coordinata per la cura del territorio e la tutela di tutti i guidatori in transito.

Un piano integrato di sfalcio e bonifica

Le attività cantiere riguardano in primo luogo la gestione del verde pubblico e la bonifica dei margini della carreggiata. Le squadre operative sono impegnate nello sfalcio sistematico della vegetazione infestante cresciuta lungo i cigli stradali e nella potatura delle ramaglie che ostacolano la corretta visuale, in particolar modo in prossimità delle intersezioni a raso e delle rotatorie.

Parallelamente alle opere di potatura, l’intervento include la contestuale rimozione di rifiuti e detriti stratificatisi nel tempo sui bordi della strada, restituendo ordine e pulizia all’intero tracciato.

Azioni strategiche per la prevenzione e la viabilità

Il piano d’azione risponde all’esigenza primaria di innalzare i livelli di protezione per chi viaggia lungo la provincia. Migliorare la visibilità della segnaletica verticale e orizzontale permette di prevenire sinistri, mentre l’eliminazione di ostacoli e sterpaglie secche gioca un ruolo cruciale nella riduzione dei rischi d’incendio durante i periodi più critici.

Le operazioni si svolgeranno in modalità progressiva per settori, proseguendo in modo graduale fino al completo risanamento e alla messa in sicurezza dell’intera infrastruttura.