Raccordo Salerno-Avellino: Anas annuncia la chiusura dei cantieri entro la primavera

La gestione della viabilità lungo la RA2 Salerno-Avellino compie un passo in avanti decisivo verso la risoluzione dei disagi automobilistici. Nel corso di un vertice congiunto svoltosi da remoto tra le Prefetture di Salerno e Avellino, i rappresentanti di Anas, le forze dell’ordine e l’associazione Codacons, sono state definite le tempistiche operative per la chiusura dei principali cantieri presenti lungo la rete stradale. L’incontro è stato promosso a seguito delle numerose segnalazioni inviate dagli utenti che quotidianamente percorrono questo snodo viario strategico della Campania.

I tempi per la chiusura dei cantieri e la sicurezza della RA2

Dall’analisi tecnica emersa durante la riunione, Anas ha tracciato il cronoprogramma per il completamento degli interventi di manutenzione e ammodernamento. Una prima serie di cantieri verrà smantellata a breve per la conclusione definitiva delle opere, mentre una seconda tranche di lavori terminerà entro la prossima primavera. Successivamente prenderanno il via i lotti di lavoro programmati per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, mirati ad assicurare gli standard di percorribilità dell’arteria.

Nel corso del confronto, il presidente del Codacons, l’avvocato Matteo Marchetti, ha espresso apprezzamento per il coordinamento delle istituzioni coinvolte: “Un sentito ringraziamento ad entrambe le Prefetture ed a tutte le forze di polizia per i continui e costanti controlli su questo tratto di strada”.

Il monitoraggio istituzionale e le segnalazioni degli utenti

Il tavolo di confronto ha confermato la volontà di proseguire un monitoraggio costante lungo l’intero asse stradale che collega Salerno e Avellino. La collaborazione tra le amministrazioni locali e la rete di controllo punta a ridurre al minimo le criticità sul traffico veicolare.

Il Codacons ha annunciato che proseguirà le attività di ispezione sul campo tramite il proprio personale tecnico. I rilievi già effettuati verranno inviati sotto forma di osservazioni formali alle Prefetture di Salerno e Avellino e alla direzione di Anas. L’associazione ha inoltre invitato la cittadinanza a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o pericoli lungo il percorso, così da favorire interventi rapidi e condivisi.