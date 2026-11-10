Ponte Caiazzano ancora chiuso: il sindaco di Sassano diffida la Provincia

Cinque anni di disagi, collegamenti interrotti e pesanti ripercussioni sulla mobilità e sull’economia locale. La chiusura del Ponte Caiazzano, situato lungo la Strada Provinciale 51, continua a rappresentare una ferita aperta per il territorio del Vallo di Diano.

Il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha inviato una nuova richiesta formale alla Provincia di Salerno per sollecitare aggiornamenti sullo stato dei lavori di ricostruzione dell’infrastruttura, interdetta al transito dal 29 ottobre 2021.

Cronoprogramma e ritardi nei lavori del Ponte Caiazzano

Al centro della nota inviata dalle autorità comunali, datata 2 novembre 2026, vi sono soprattutto i tempi di realizzazione dell’intervento. Durante l’incontro istituzionale dello scorso 13 luglio, alla presenza dei rappresentanti della Provincia, dei tecnici e dei sindaci del comprensorio, era stato illustrato un cronoprogramma che prevedeva il montaggio dell’impalcato entro ottobre 2026 e il completamento definitivo dell’opera entro il 31 dicembre 2026.

Tuttavia, lo stato attuale del cantiere e le segnalazioni dei residenti, che riferiscono una sostanziale assenza di maestranze negli ultimi mesi, hanno spinto il primo cittadino a chiedere chiarimenti ufficiali. Pellegrino intende conoscere l’effettivo avanzamento delle opere, le eventuali interferenze con sottoservizi e infrastrutture, le cause dei ritardi, l’eventuale applicazione di penali contrattuali e la conferma della scadenza di fine anno.

Viabilità alternativa e richiesta di manutenzione straordinaria

La richiesta del Comune di Sassano non riguarda soltanto il ponte. Il sindaco ha sollecitato anche interventi straordinari di manutenzione e messa in sicurezza sulle strade provinciali che, in questi cinque anni, hanno sostenuto il traffico deviato.

Nel documento vengono indicati specificamente i collegamenti tra Silla e Caiazzano, con particolare attenzione a via Lagno Secco e via Varco Cacciatore, oltre ai tratti tra Silla e Trinità, come via Ponte Cappuccini, insieme alle Strade Provinciali 11 e 78 e alle altre arterie interessate dall’aumento dei flussi veicolari.

Tra le opere ritenute necessarie figurano il rifacimento del manto stradale, il potenziamento dei dispositivi di sicurezza, la manutenzione del verde pubblico, la pulizia delle banchine e una ricognizione complessiva dello stato della rete viaria.

Sollecito del Comune e richiesta di sopralluogo congiunto

Il primo cittadino ha chiesto un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali e provinciali, oltre a un riscontro scritto da fornire entro quindici giorni.

“Dopo cinque anni di chiusura, i cittadini hanno il diritto di conoscere con precisione quando potranno tornare ad attraversare il Ponte Caiazzano”, ha dichiarato Pellegrino, ribadendo la necessità di garantire alle comunità locali arterie stradali sicure e adeguatamente manutenute.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale resta quello di far rispettare gli impegni assunti dagli enti competenti, evitando che la data del 31 dicembre 2026 si trasformi nell’ennesima scadenza disattesa.